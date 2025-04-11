大阪購物路線4條｜梅田＋心齋橋買藥妝　一條龍逛5商場｜附路線圖

大阪購物路線｜大阪向來都是香港人旅遊熱門地，購物的地方更是頗為集中，藥妝、服飾、平價貨、手信等，保證可以血拼一番！《香港01》好食玩飛記者整理出4條必逛購物路線，其中梅田可以一條龍逛5個商場，集合人氣品牌FREAK'S STORE、A.P.C等，又有知名雞白湯拉麵、松露麵包、咖喱餐廳等，更有Chiikawa專門店，保證可以花上一天！



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大阪購物路線【1】梅田——一條龍逛5個商場

提到大阪購物，梅田絕對是一站值得逛一整天，共有5個必逛商場，路線亦非常方便。

第一站可先到位於大阪車站上蓋的Lucua，JR大阪站一出車站就可到達。Lucua集合了多個品牌，服飾有常見的Uniqlo、GU、人氣的BEAMS、FREAK'S STORE、A.P.C、Diesel等；生活用品有3COINS、LOFT；美妝及護膚品牌ORBIS、IPSA等都有設店。還有B2、10樓一整層的美食，食店包括以雞白湯拉麵聞名的銀座篝、於Tabelog獲3.72超高評分的咖喱餐廳旧ヤム鐵道、木村拓哉推薦松露麵包Truffle Mini等。

接著向地圖東南方走，就到了大丸百貨梅田店！大丸百貨每層都各有主題，1樓、3樓有較多名牌精品如勞力士、Bottega Veneta、LOEWE、miumiu等，2樓就有SKII 、Shiseido、Clinque、Lancôme等專櫃美妝品牌，服飾則集中在6至9樓，以日本品牌為主，而大丸其中一大亮點就是有大阪寶可夢中心、ONE PIECE商店等。

來到梅田這個重點購物「戰區」，當然要一來日本阪急百貨總店，樓高15層，以中高價位商店為重心，奢侈品牌Louis Vuitton、Gucci、Chanel、Hermès等都有設專櫃，另外也有多個珠寶、化妝品牌子，不過來到當然要買精美包裝的手信！B1、B2層有不少禮盒小食可買，其中有知名茶葉品牌LUPICIA、Grand Calbee、ÉCHIRÉ的蝴蝶酥等，做手信一流！

以紅色摩天輪為地標的Hep Five，有約170間店鋪，以年輕人為主要客群，8和9樓有BANDAI NAMCO Cross Store和海賊王卡牌遊戲官方商店，還有很多扭蛋機、貼紙相機。

最後就會來到結合了地下街和大型商場於一身的阪急三番街。阪急三番街分南、北館，共有250個品牌和美食，最受矚目當然是位於北館B1層的Chiikawa Land專門店和有眾多卡通人物的Kiddyland。除了以上兩間店，也有多間服飾品牌和食肆，如如主要食刺身飯的海鮮居酒屋あいち、賣相超靚silkream。

梅田商場位置集中，商場主題分明，且集精品、服飾、玩具、手信於一身，是大阪購物重點路線。（Google Map）

大阪購物路線【2】心齋橋——集景點和購物於一身

心齋橋可謂大阪必到地區之一，不但有一連串的商店街，更有固力果人、觀光船等景點，每逢假日都塞滿遊客和本地人。而第一站就是心齋橋PARCO，集潮流、動漫與美食的商場，從地下2樓到14樓共有約150家店鋪，其中6樓的「POP CULTURE SHINSAIBASHI」是動漫迷必訪聖地，匯集超人力霸王、Godzilla、蠟筆小新等熱門角色，還有CAPCOM STORE、LEGO Store和Chiikawa主題拉麵店，適合各年齡層遊客。

相鄰的大丸百貨心齋橋店則有各式名店及精品如JIL SANDER、AMIRI等，以及星之卡比主題店和中島大祥堂甜品、茶寮伊藤園抹茶系列等人氣手信品牌。沿著御堂筋大道前行，可逛GUCCI、UNIQLO、ABC-MART等品牌，並品嚐PABLO半熟起司塔和MooKEN泡芙。另外沿路亦有非常多藥妝店，不過據記者留意，店與店的價差亦會比較大，可留意店舖是否設有退稅。

從心齋橋地鐵站一出，一直沿著御堂筋向南方走，有過百品牌，也有非常多藥妝店。如果想路線更豐富，可以接著參考美國村或難波路線，3條路線地理位置鄰近。（Google Map）

大阪購物路線【3】美國村+Orange Street ——古著愛好者必行

喜歡古著、中古商品嗎？來大阪就必行鄰近心齋橋的美國村和Orange Street，裏面聚集多間復古店舖、潮流服飾店，例如B.B American village freemarket，充滿各式舊式玩具、相機、手袋、手錶，近日大熱的CCD相機亦可在這裡找到，雖然款式不算多但價錢合理且經過測試。

Orange Street內則進駐Carhartt、Champion、AAPE、The North Face等知名品牌專門店，又有不少小眾品牌，款式風格多樣，想買服裝就必到！周邊更設有風格獨特的咖啡廳與生活雜貨店舖，是不少年輕人蒲點。

美國村Orange Street有不少古著潮牌、小眾選物店、文青咖啡店，適合不想逛商場的朋友！

大阪購物路線【4】難波——3大商場＋電子用品

與心齋橋一站之隔的難波，同樣是3個購物中心的聚集地，包括OIOI難波丸井百貨、高島屋百貨、難波CITY，如果體力足夠，可以從心齋橋一直往南邊走下去。OIOI難波丸井百貨和難波CITY何謂老少咸宜，OIOI有動漫和多個時尚品牌如ZARA、H&M，而丸井百貨則偏向中高路線，有不少知名品牌，而難波CITY本館則以女裝為主，南館更傾向學生群。鄰近OIOI難波丸井百貨，亦有BIC Camera、Daiso、3COINS等商店。

與心齋橋一站之隔的難波，同樣是3個購物中心的聚集地，包括OIOI難波丸井百貨、高島屋百貨、難波CITY，如果體力足夠，可以從心齋橋一直往南邊走下去。（Google Map）

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