回鄉證過期｜臨時通行證攻略！最快幾耐批?附收費+各口岸申請地址

回鄉證過期｜到了關口才發現回鄉證過期怎麼辦？如果急住過關，其實各大口岸都設有中旅社，只要持有過期回證就可現場申請臨時通行證，即時解決燃眉之急！《香港01》好食玩飛頻道已為大家整理好各大關口的中旅社位置、收費、準備文件等詳情，讓大家有備無患！



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北上吃喝玩樂，本應是開心事，但去到口岸才發現自己回鄉證過期，距離內地只是一岸之隔，實在令人氣憤。不過，原來在每個關口都設有中旅社可以辦理臨時通行證，只要符合以下條件就可申請！

回鄉證過期｜臨時通行證收費及申請流程

首先，當然要準備好足夠港幣。臨時通行證的收費為570港元，予持有人辦理當天起計3個月內出入境深圳一次，最快可即日批出。

臨時通行證與一般在香港境內中旅社申請的不同，一般情況下，境內申請最快也要5個工作天才會批出臨時證件，不過收費亦稍為便宜，5天內批出的臨時證為320港元；12天內則為120港元。

持有人辦理當天起計3個月內可出入境深圳一次，最快可即日批出。（圖片來源：小紅書@郭旼徐）

回鄉證過期｜中旅社各口岸營業點

1. 羅湖口岸入境營業點

地址：羅湖口岸聯檢大樓一樓入境大廳A內-18號

辦公時間：08:30-16:00

電話：0755-82342881／13302447708（微信同號）



2. 羅湖口岸出境營業點

地址：羅湖口岸聯檢大樓二樓出境大廳B（內）-10號

電話：0755-82347136／13802286991（微信同號）

辦公時間：09:00-18:00



3. 皇崗口岸營業點

地址：皇崗口岸旅檢入境大廳前側

電話：13827480676（微信同號）

辦公時間：08:30-16:00



4. 福田口岸營業點

入境

地址：福田口岸聯檢大樓二樓入境大廳南側

電話：0755-23601125／13421376284（微信同號）

辦公時間：08:30-16:00



出境

地址：福田口岸聯檢大樓三樓出境大廳東側（邊檢信息采集中心背後）

辦公時間：09:00-18:00



5. 深圳灣口岸營業點

地址：深圳灣口岸聯檢大樓入境大廳西南側

電話：0755-86592988／13430564356（微信同號）

辦公時間：8:30-16:00



回鄉證過期｜過關口岸申請臨時通行證流程

1. 向職員表示回鄉證過期，需要辦理臨時通行證；

2. 填妥申請表格；

3. 拍攝證件相；

4. 繳交申請費用；

5. 現場等待批核



「辦理一次出入境通行證須知」及「中華人民共和國出入境通行證申請表」參考如下：

回鄉證過期｜最快幾耐批核？

批核時間因應當天處理個案而異，有網友曾在小紅書分享，申請後一小時內就獲得批核，也有網友表示等了大半天。此外，中旅社還會視乎現場情況，而在14:00-15:00截龍，因此，如大家急住過關，建議最好預留辦理時間，盡早前往。

回鄉證過期｜提早申請都得？

如果不需即日回內地，但是仍有急切需要在數天內回去，其實也可在關口的中旅社預先遞交申請表格，第二天再回來領證。職員收妥表格後，會建議你新增中旅社的微訊號為好友，以便查詢辦理進度。

回鄉證過期｜只收港幣？

中旅社只收港幣，而且現場不設兌換服務，但你仍可使用網上銀行即時轉賬繳付費用。

回鄉證過期｜遺失回鄉證都可申請？

不能。此臨時通行證只提供給回鄉證過期的人士辦理，申請時需出示過期回鄉證。成功領取後，還需在過關時出示已過期的回鄉證。

在過關時，臨時通行證持有人仍需出示已過期的回鄉證！（資料圖片）

回鄉證過期｜過期或遺失都可申請——電子臨時通行證

如果遺失了回鄉證，其實現時還有更快捷的方法自救！中國出入境管理局早前（3月20日）公布，即日起如港澳台居民遺失、損毀或忘記攜帶通行證（回鄉證），可於網上辦理電子臨時通行證，只要在手機登入中國出入境管理局政務服務平台12367應用程式，就可即時辦理！

申請教學詳情可瀏覽：

無論採用哪種方法，都需要花費額外時間或金錢才能入關，建議大家還是定期檢查證件的有效日期，提前為證件續期，以避免臨急抱佛腳，影響出遊心情！

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