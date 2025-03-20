深圳遺失回鄉證如何自救？港人網上辦臨時通行證攻略｜附申請教學

回鄉證懶人包｜以往港澳台居民需要回鄉證才可以入境中國，如果不幸在出發前遺失回鄉證就會影響後續行程。中國出入境管理局最新公布，由即日（20日）起港澳台居民可網上辦理電子臨時通行證。《香港01》「好食玩飛」整合網上辦理電子臨時通行證的詳細資料及教學，即看內文！



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港澳台居民即日起可網上辦理臨時通行證

港澳台居民以往在中國境內搭乘火車或飛機時，若因遺失損毀或忘記攜帶回鄉證，需要前往車站或機場的公安機關出入境管理機構開具紙本證明才可以繼續行程。

為了方便港澳台居民，中國出入境管理局宣布，如果港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶回鄉證，由即日起，可以即時透過手機登入中國出入境管理局政務服務平台，申請有效期為7天的電子臨時通行證入境中國，每個月可申請2次。

另外，以往港澳台居民同時持有通行證及居住證，若以其中一張證件辦理金融、互聯網等業務後，有關部門難以核實兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。

由即日起，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可以提在中國出入境管理局服務平台提交關聯查詢申請，用以向有關部門和企業證明通行證與居住證的關聯關係，關聯查詢結果有效期為30日。

網上辦理臨時通行證教學

如果港澳台居民遺失損毀或忘記攜帶回鄉證，可以按一下步驟申請臨時通行證。

步驟【1】在微信或支付寶小程序搜索「移民局12367」的應用程式

步驟【2】點擊「中國公民服務」（需要選擇簡體中文介面；英文介面無法顯示）

步驟【3】點擊「港澳台居民來往內地（大陸）臨時通行證」

步驟【4】閱讀並同意申請須知

步驟【5】選擇「臨時通行證申領」

步驟【6】輸入個人資料（需要使用內地電話號碼才能獲取驗證碼）



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