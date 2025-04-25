Trip.com五一假期優惠｜免費$292券包！內地酒店95折＋高鐵5%折扣

即將迎接五一及佛誕假期，如果還沒為假期準備節目，就要留意這次Trip.com推出的「內地深度遊」優惠！可以免費獲取優惠券包高達$292之餘，更幫大家搜集好上海、北京、廣州、重慶4個內地城市的景點、一日團、住宿及交通門票，輕鬆Plan好行程，隨時起行！



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除了優惠，還會推介上海、北京、廣州及重慶的景點或好去處，當然不少得交通車票和住宿，輕鬆安排五一假期節目。（Trip.com截圖）

內地機票折扣高達$150

於Trip.com App（不適用於網站版）訂購香港前往內地的單往或往返機票，消費滿$2,000減$40；滿$4,000減$80；滿$6,000減$150。有效期至2025年5月19日，出行日期需於2025年7月31日前。

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超筍價入住星級酒店（Trip.com）

三晚連住可享95折優惠

於於Trip.com App及網站連續入住3晚或以上的酒店訂單，可享95折優惠，優惠代碼由領取當日起計，有效期為7日。

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去居庸關一探長城風光。（Trip.com）

當地門票或體驗享94折優惠

於Trip.com App及網站預訂指定活動體驗產品，選擇優惠代碼後並以HKD付款，即享94折優惠，每單上限減HK$32，含稅項及費用後的訂單金額，且限單筆交易適用。優惠代碼適用於指定中國目的地門票/體驗產品，指定標籤為【Go China】之產品。

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新用戶訂高鐵車票享95折優惠

新用戶於Trip.com APP（不適用於網站版）使用優惠代碼，首次預訂中國火車票，可享95折優惠，優惠上限$30。

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高鐵車票無上限折扣98折

於Trip.com App及網站預訂任何高鐵車票（內地或香港車票），可享無上限98折優惠！

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內地機場接送88折

於Trip.com App及網站預約4個指定機場（上海、北京、廣州、重慶機場）接送服務可享88折優惠，其他內地機場接送92折優惠。

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