觀瀾湖3日2夜行程推介｜卡丁車＋騎馬！景點／美食／酒店一文看

觀瀾湖3日2夜行程推介｜深圳觀瀾湖交通便利，而且景點繁多，無論是滑雪、小型賽車、水族館還是購物，都能在度假區內一併體驗，如果想玩完各大熱門景點，相信至少也要3日。以下將為大家介紹深圳觀瀾湖3日2夜的行程，並附上必吃餐廳、酒店住宿、交通方法等詳情，以便大家輕鬆暢玩！



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深圳觀瀾湖位於深圳龍華新區，佔地面積達22萬平方米，為國家5A級的度假區，著名景點包括觀瀾湖海洋世界、觀瀾湖生態運動公社、卡魯冰雪世界、觀瀾湖新城商場等，無論是滑雪、賽車、觀光還是購物都能一應俱全，因此非常適合港人快閃旅行。

深圳觀瀾湖為國家5A級的度假區。（官方圖片）

深圳觀瀾湖主要分為四個部分，分別為觀瀾湖度假區、觀瀾湖手藝工場、觀瀾湖新城及生態運動公社。如果想把各大區域暢玩一遍，不妨參考以下行程：

深圳觀瀾湖懶人包｜DAY1：觀瀾湖新城＋反彈蹦床公園＋騎樂馬術

第一日：酒店 Check-in → 觀瀾湖新城 → 反彈蹦床公園 → 騎樂馬術 → 觀瀾湖新城用膳



第一天到步，不宜安排太多的行程，建議在酒店Check in後可直接前往觀瀾湖新城，商場可滿足吃喝玩樂的需要，B1層主打小食類；3樓至4樓則以主食餐廳為主。

此外，商場有不少香港鮮有的娛樂設施，包括反彈蹦床公園及騎樂馬術。這兩個活動也是在室內進行，全程均有冷氣，不用怕日曬雨淋。無論是帶小朋友的家長，還是情侶出遊都非常適合！

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深圳觀瀾湖懶人包｜DAY2：海洋世界＋生態運動公社／手藝工場

第二日：酒店內享受早餐 → 觀瀾湖海洋世界 → 觀瀾湖生態運動公社／手藝工場 → 酒店自助晚餐 → 晚上享用酒店設施



第二天可在酒店內享受早餐，接著前往觀瀾湖海洋世界。提提大家，記得預留時間觀賞美人魚、海獅及歡樂舞台表演。參觀完便可到館內的餐廳或是到觀瀾湖新城用膳。最後可因應個人喜好前往生態運動公社或是手藝工場。

生態運動公社提供小型賽車、射擊、網球、籃球等娛樂設施，如果不喜歡運動類型的活動，則可選擇到手藝工場參加陶藝、紙藝、皮藝等靜態的活動。最後再回到酒店享受自助晚餐。

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深圳觀瀾湖懶人包｜DAY3：卡魯冰雪世界

第三日：酒店內享受早餐 → 卡魯冰雪世界



卡魯冰雪世界同樣位於生態運動公社內，如果時間充裕且體力足夠，也可在第二天順道前往。不過，卡魯冰雪世界為較熱門的景點，若然撞上旺季，不少設施都要排隊，或會影響玩樂體驗，因此建議在早上較少人的時段前往。

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深圳觀瀾湖美食推介

深圳觀瀾湖商城有不少美食餐廳，以下3間高質餐廳推介給大家，以便各位去完景點後覓食！

深圳觀瀾湖美食推介【1】舟市水產活海鮮·榴蓮自助（龍華觀瀾湖店）

晚餐不妨試試這間「舟市水產活海鮮·榴蓮自助」。餐廳主打海鮮自助餐，可品嘗各類撈鮮活海鮮、刺身壽司、焗榴蓮、乳鴿等。此外，餐廳亦設有鐵板區，可吃到羊架、牛扒、鵝肝多士等熟食。餐廳環境舒適寬闊，適合一家大細聚餐。

地址：觀瀾湖新城MHMALL一期4樓



深圳觀瀾湖美食推介【2】粤集·手工粤菜

粤集·手工粤菜由廣州十大名廚及米芝蓮一星廚師團隊主理，以即叫即烤的燒鵝聞名。推介菜式包括以0激素、0冷凍、0味精製作的現烤三0果木燒鵝，另外荔蓉香酥鴨及雪梨海底椰燉老雞也是熱門之選。

地址：觀瀾湖新城MHMALL一期4樓



深圳觀瀾湖美食推介【3】韓牛大叔·活鰻魚炭火燒肉

韓牛大叔·活鰻魚炭火燒肉主打即叫即劏即烤的新鮮烤鰻魚，而且採用碳火燒烤，食物非常有碳香味。另外店內的韓國牛肉、3A級的鵝肝多士、芝士牛肋骨都是必食推介，還可配一杯手打凍梨茶解解膩。

地址：觀瀾湖新城MHMALL負一樓星空廣場



深圳觀瀾湖酒店推介

觀瀾湖度假區酒店推介【1】深圳觀瀾湖度假酒店

如果觀瀾湖度假，最近、最「就腳」的酒店當然是位於度假區內的深圳觀瀾湖度假酒店。酒店於2012年重新裝修，提供188間客房，客房面積由592呎起，酒店內外都可以看到綠蔭景觀、部份客房可以看到湖景。酒店內設有兩個户外泳池、健身房和水療養生中心，而度假村內就有生態公園和MH購物中心，集吃喝玩樂一身。

深圳觀瀾湖度假酒店

房價：人均HK$390／晚起（高級豪華雙床房）

地址：深圳龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站行車約7分鐘

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觀瀾湖度假區酒店推介【2】深圳硬石酒店 (Hard Rock Hotel Shenzhen)

硬石酒店提供258間客房及套房，面積為43至283平方米（即462至3046呎），其中套房49間，搖滾明星套房2間，所有房間以搖滾風格為主，均配有硬石之聲、浴缸、豪華床單和硬石水療浴室用品，同時可俯瞰觀瀾湖壯觀的景色。酒店對面鄰近觀瀾湖度假區，輕鬆步行至高爾夫體驗中心、觀瀾湖海洋世界、觀瀾湖運動公社（達卡魯魯冰雪世界）等，酒店對面的觀瀾新城商場（MH MALL）內，更有馬術體驗館。

深圳硬石酒店 (Hard Rock Hotel Shenzhen)

房價：人均HK$417／晚（豪華雙床房）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站出站D或E出口步行2分鐘

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觀瀾湖度假區酒店推介【3】Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）在2021年開業，提供客房144間，客房有智能控制，設有投影機可觀賞電影，浴室更會提供一次性浴缸套及浴球，非常貼心。設有親子房間，房內提供兒童玩具，適合親子家庭入住。鄰近長湖地鐵口、觀瀾湖新城、觀瀾湖旅遊度假區、觀瀾古墟、龍華壹方天地、深圳北站，交通非常便利。

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）

房價：人均HK$289／晚起（清眠大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾觀光路1319-10號101

交通：深圳地鐵長湖站行車約10分鐘

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深圳觀瀾湖交通方法

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方法1：從福田口岸過關後，換乘深圳地鐵4號線直達觀瀾湖站B、C出口直達。

方法2：高鐵深圳北站下車，換乘深圳地鐵4號線可直達觀瀾湖站／坐的士達觀瀾湖度假酒店。（車費約人民幣70元）

方法3：從福田口岸／皇崗口岸／羅湖口岸過關，再坐的士直達觀瀾湖度假區。

方法4：乘搭跨境旅遊大巴經皇崗口岸過境，過關後坐的士直達觀瀾湖度假區。



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