深圳觀瀾湖酒店推介13間｜買一送一／近商場地鐵／人均$110起

觀瀾湖度假區酒店推介【1】深圳觀瀾湖度假酒店

如果觀瀾湖度假，最近、最「就腳」的酒店當然是位於度假區內的深圳觀瀾湖度假酒店。酒店於2012年重新裝修，提供188間客房，客房面積由592呎起，酒店內外都可以看到綠蔭景觀、部份客房可以看到湖景。酒店內設有兩個户外泳池、健身房和水療養生中心，而度假村內就有生態公園和MH購物中心，集吃喝玩樂一身。

深圳觀瀾湖度假酒店

房價：人均HK$390／晚起（高級豪華雙床房）

地址：深圳龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站行車約7分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【2】深圳硬石酒店 (Hard Rock Hotel Shenzhen)

硬石酒店提供258間客房及套房，面積為43至283平方米（即462至3046呎），其中套房49間，搖滾明星套房2間，所有房間以搖滾風格為主，均配有硬石之聲、浴缸、豪華床單和硬石水療浴室用品，同時可俯瞰觀瀾湖壯觀的景色。酒店對面鄰近觀瀾湖度假區，輕鬆步行至高爾夫體驗中心、觀瀾湖海洋世界、觀瀾湖運動公社（達卡魯魯冰雪世界）等，酒店對面的觀瀾新城商場（MH MALL）內，更有馬術體驗館。

深圳硬石酒店 (Hard Rock Hotel Shenzhen)

房價：人均HK$417／晚（豪華雙床房）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站出站D或E出口步行2分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【3】Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）在2021年開業，提供客房144間，客房有智能控制，設有投影機可觀賞電影，浴室更會提供一次性浴缸套及浴球，非常貼心。設有親子房間，房內提供兒童玩具，適合親子家庭入住。鄰近長湖地鐵口、觀瀾湖新城、觀瀾湖旅遊度假區、觀瀾古墟、龍華壹方天地、深圳北站，交通非常便利。

Amigo米閣睡眠酒店（深圳龍華觀瀾店）

房價：人均HK$289／晚起（清眠大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾觀光路1319-10號101

交通：深圳地鐵長湖站行車約10分鐘

Klook【買一送一】清眠房住宿+兩大兩小早餐+限時贈送：手工DIY活動

Klook獨家優惠住宿套餐，無論是2晚1間房還是1晚2間房都低至$734！套餐還提供兩大兩小的豐盛自助早餐，滿足每個人的味蕾。套餐更有限時贈送的手工DIY活動，可以選擇手工彩繪、盲盒積木或鑽石繪畫，增添親子間的樂趣。

觀瀾湖度假區酒店推介【4】深圳觀瀾山水田園酒店

深圳觀瀾山水田園酒店在2015年翻新裝修，提供111間客房，酒店位於觀瀾山水田園文化園內，園內有鄉村溫泉、水上樂園、飄雪樂園等等娛樂設施，是一個適合家庭休閒度假好去處。此外，園區被湖泊、山丘、草皮等包圍，隨時都可以看到山水田園的自然風光。

深圳觀瀾山水田園酒店

房價：人均HK$230／晚起（客家圍屋雙床房，包早餐）

地址：深圳龍華區觀瀾街道君子布社區山水田園160號1-1

交通：深圳地鐵牛湖站行車約12分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【5】深圳龍華觀瀾亞朵X酒店

酒店於2021年開業，提供客房112間，酒店客房面積由248呎起，房型特設高級親子大床房，適合家長帶同孩子一起去度假。酒店以閲讀和人文攝影為主題，客房給人樸實、舒適的文青風。酒店距離觀瀾湖新城MH MALL、觀瀾湖運動公社、卡魯冰雪世界、觀瀾海洋世界車程10分鐘，出門遊玩都非常方便。

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店

房價：人均HK$153／晚起（雅緻大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路10號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站行車約25分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【6】成泰酒店（深圳觀瀾高爾夫店）

成泰酒店開業於2021年，提供183間客房，客房面積由323呎起，酒店設施一應俱全，包括健身房、養生館、粵菜館等等，10分鐘車程即達觀瀾湖度假區、觀瀾湖高爾夫球會、觀瀾生態體育公園、卡魯冰雪世界。

成泰酒店（深圳觀瀾高爾夫店）

房價：人均HK$110／晚起（暢享清新大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道觀光路1144號A棟101

交通：深圳地鐵松元廈站步行約25分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【7】尚悦鉑家酒店（深圳龍華觀瀾地鐵站店）

尚悦鉑家酒店在2024年翻新裝修，是一間按星級標準打造的全智能精品商務酒店，提供客房間125間，客房面積由216呎起，每間客房都屬於全房型智能控制，透過智能語音系統即可控制房間內的設備，例如智能機器人。酒店臨近觀瀾高爾夫球場、觀瀾山水田園、觀瀾老街、觀瀾古墟、觀瀾板畫基地、觀瀾海洋世界、百佳華購物廣場、觀湖新城購物中心等，觀光休閑、購物娛樂一應俱全。

尚悦鉑家酒店（深圳龍華觀瀾地鐵站店）

房價：人均HK$116／晚起（標準大床房）

地址：深圳龍華區龍華新區觀瀾大道333號吉盛酒店A座

交通：深圳地鐵觀瀾站步行約1分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【8】深圳英威斯頓酒店

深圳英威斯頓酒店在2020年開業，提供119間客房，客房面積由378呎起，酒店主色調用上復古英倫綠色，房間裝修漂亮、高檔，雖然位於科技園區，附近吃喝選擇比較少，但勝在交通方便，距離觀瀾湖度假區僅10分鐘車程，更有巴士直達觀瀾湖新城和觀瀾湖地鐵口。

深圳英威斯頓酒店

房價：人均HK$226／晚起（豪華雙床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1301-80號銀星智界二期3號樓101

交通：深圳長湖地鐵站行車約9分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【9】深圳龍華温德姆花園酒店

深圳龍華温德姆花園酒店開業於2020年，提供客房224間，客房面積由335呎起，特設智能親子房，適合親子入住。酒店設有室內游泳池、健身房、棋牌室、SPA等，而酒店附近有兩個商場及餐廳，能滿足吃喝玩樂基本需要。

深圳龍華温德姆花園酒店

房價：人均HK$231／晚起（舒適大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1309號鴻基新都7棟A101

交通：深圳地鐵長湖站行車9分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【10】深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店

深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店在2011年開業，提供客房265間，客房面積由388呎起，部份客房窗戶面向觀瀾湖，可以欣賞到觀瀾湖的漂亮景觀，酒店配套有網球場、游泳池、健身房等等，鄰近觀瀾湖高爾夫球會、觀瀾版畫村、山水田園旅遊文化園，無論是留在酒店Staycation，還是到周邊遊玩都非常方便。

深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店

房價：人均HK$273／晚起（高級大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾大道環觀南路188號

交通：深圳地鐵竹村站步行約12分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【11】凱里亞德酒店（深圳龍華觀瀾竹村地鐵站店）

凱里亞德酒店大堂與走廊佈滿世界地圖與大航海元素，充滿異國風情。房間最大的特色在於其智能與睡眠結合的體驗，客房標配裸睡零壓舒眠床墊與凝膠枕，確保優質睡眠。部分房型更配備了高清巨幕投影以及全智能語音客控系統，讓住客可以躺在床上用語音控制燈光與影音。前往觀瀾湖度假區約15-20分鐘車程，酒店鄰近地鐵。

凱里亞德酒店（深圳龍華觀瀾竹村地鐵站店）

房價： 人均 HK$145／晚起（榮享大床房）

地址： 深圳龍華區觀瀾街道觀瀾大道152號（竹村地鐵站旁）

交通： 深圳地鐵4號線竹村站B1出口步行約10分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【12】美季酒店（深圳龍華區政府觀瀾天虹商場店）

美季酒店於2024年全新裝修，是一間主打輕奢風格的精品酒店。全房型標配智能語音控制系統、多功能膠囊咖啡機、智能感應化妝鏡，提供香薰及睡眠枕頭。房間設計簡約現代，選用暖色調燈光與原木質感傢具，營造出極佳的度假放鬆氛圍。酒店特別設有影音大床房，配備100吋高清幕布，讓住客在房間即可享受影院級震撼。此外，酒店鄰近天虹商場，餐飲購物極為便利，前往觀瀾湖度假區亦僅需15分鐘車程。

美季酒店（深圳龍華區政府觀瀾天虹商場店）

房價： 人均 HK$150／晚起（舒享大床房）

地址： 深圳龍華區觀瀾街道觀瀾大道116號（龍華區政府旁）

交通： 深圳地鐵4號線茜坑站B出口步行約5分鐘

觀瀾湖度假區酒店推介【13】康鉑酒店（深圳觀瀾高新園店）

康鉑酒店設計簡約清新，配色活力十足。酒店大堂設有法式吧台，提供現磨咖啡及精緻甜點。房間最大的特色在於其多元化功能與舒眠體驗，除了高品質零壓床墊，酒店更特別設有棋牌大床房，採用一房一廳的闊落佈局，實現動靜分區；房內配備自動麻將機及超大浴缸，並做到完善的乾濕分離設計，讓住客在度假之餘也能盡情放鬆與親友同樂。

康鉑酒店（深圳觀瀾高新園店）

房價： 人均 HK$140／晚起（高級大床房）

地址： 深圳龍華區觀瀾街道觀盛五路12號

交通： 鄰近有軌電車大和站或東庵站；前往地鐵4號線觀瀾湖站約15分鐘車程

