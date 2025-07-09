福岡燒肉7推介｜$150起炭燒和牛＋鹿兒島黑豚　一間百名店食客讚

福岡燒肉｜來日本旅行，歎燒肉是不少人的指定行程，不但可以超值價享用高質和牛，更可感受日式燒肉文化。《香港01》好食玩飛記者搜集了7間福岡燒肉，當中不乏Tabelog百名店及米芝蓮推介名店，也有專食牛舌和牛尾的人氣餐廳，想知詳情就閱讀下文！



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福岡燒肉【1】焼肉すどう——炭烤霜降和牛

焼肉Sudo春吉是鄰近福岡天神南站的高級燒肉店，曾在2024年獲Tabelog百名店銅獎，主打九州產至毛和牛，燒肉不用自己動手，由經訓練店員即席以備長炭烤製，確保每塊肉達到最佳火候。必試「特上燒肉コース」套餐，包含6至8種精選牛肉，從霜降和牛到赤身肉，種類豐富。店內裝潢以大地色系為主，設半開放式卡座及吧檯，營造低調奢華的氛圍。

焼肉すどう（燒肉Sudo春吉）

地址：3 Chome-12-19 Haruyoshi, Chuo Ward, Fukuoka, 810-0003日本

營業時間：12:00–22:00



福岡燒肉【2】燒肉之Mr.青木——米芝蓮＋Tabelog百名店

燒肉之Mr.青木由前職業棒球選手主理，曾於2019年獲得米芝蓮推介，更入選Tabelog燒肉WEST百名店，品質備受肯定。餐廳以極高性價比聞名，其中和牛午市套餐僅需約3,000日圓（約160港元），肉品是經老闆挑選而且非常軟熟，店內裝潢也是精心設計，所以即使地點遠離市區，依然吸引不少本地人和明星專程到訪。

燒肉之Mr.青木（焼肉のMr.青木）

地址：福岡県飯塚市鶴三緒一本木1117-1

營業時間：星期一、星期三至星期五 12:00-15:00／17:00-22:00

星期六日及假期 17:00-22:00



福岡燒肉【3】牛舌尾富士——網民：最嫩的牛舌

召喚牛舌愛好者，你絕不能錯過タンテール富士！牛舌尾富士以其外香內嫩的牛舌打響名堂，使用九州嚴選黑毛和牛，牛舌中心呈淡粉紅色，被網民封為「吃過最嫩的牛舌」，牛舌外的美食同樣高水準，讓人一試難忘的鹽燒牛尾，自家製炒飯粒粒分明，而且人均都只需3,400日圓左右，性價比十分高，難怪在Tabelog上有3.93高分！

牛舌尾富士（Tantele Fuji）

地址：福岡県福岡市中央区赤坂3-13-33 プランドール赤坂 1F

營業時間：星期二至日 17:00-22:30



福岡燒肉【5】大東園離れ祇園亭——一次試佐賀牛、伊萬里牛、壹岐牛

大東園離れ祇園亭是福岡知名燒肉老店，創立於1970年，入選Tabelog燒肉WEST百名店，雖然是老字號燒肉店，但店內已經翻新過，所以環境走新式日本風格。食店每日嚴選來自九州各地的優質黑毛和牛，例如佐賀牛、伊萬里牛、壹岐牛等，下單套餐的話就可以一次過試到數款牛肉。店舖特別重視肉品切割，會根據每個部位的進行手工精準切割，確保肉質是最佳狀態。

大東園離れ祇園亭（Daitoen Hanare Giontei )

地址：福岡県福岡市博多区祇園町4-68

營業時間：星期一至日17:00-23:00



福岡燒肉【6】七輪燒肉ばかとあほ ——地道炭燒A5黑毛和牛

七輪燒肉ばかとあほ共有7間分店，其中住吉店距離博多站10分鐘路程，主打九州產A5級黑毛和牛與鹿兒島黑豚，價格卻相對親民，人均價格僅需約3,000日圓。店內裝潢充滿日式居酒屋氛圍，以吧檯座位為主，顧客可近距離觀看師傅切肉，再加上啤酒，感覺十分地道。必試菜式包括九州A5黑毛和牛各部位拼盤，以及鹿兒島六白豬五花等。

七輪燒肉ばかとあほ住吉店（Baka to Aho Sumiyoshi Honten）

地址：福岡県福岡市博多区住吉5-1-4

營業時間：星期一至日17:00-01:00



福岡燒肉【7】薬院焼肉NIKUICHI——七種黑毛和牛拼盤

提到福岡燒肉，薬院焼肉NIKUICHI深受不少遊客歡迎，在Google上的評分獲4.4分，每次開店時都會在店外看到人龍。薬院焼肉NIKUICHI同樣選用九州當地產的頂級黑毛和牛，招牌七種黑毛和牛拼盤，讓你品嘗隨機7個部位的牛肉，每個部位都有獨特的口感和肉汁，充滿驚喜，令不少食客因此成為了回頭客！價格方面，有網民表示$200左右就已經食得非常飽，值得一試。

薬院焼肉NIKUICHI

地址：福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-18 エムビル 1F

營業時間：星期一至日16:00-17:00



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