福岡壽喜燒5推介｜天神+博多！靚油花超滑和牛　一間放題$241起

福岡壽喜燒｜福岡作為九州美食之都，壽喜燒更是不能錯過的日本美食！《香港01》好食玩飛記者精選5間各具特色的壽喜燒名店，包括$241起CP值爆棚的和牛放題、傳承70年關西風味的老字號，還是高級A5和牛專門店，總有一間合你口味！即看以下詳細介紹。



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福岡壽喜燒【1】西新初喜KUTEN博多店——嚴選頂級國產和牛

位於博多車站，JR博多城10樓的西新初喜KUTEN，交通方便之餘，更是1934年精肉店起家的老字號，憑藉近百年的和牛採購經驗，嚴選頂級國產和牛及大分縣錦雲豚，食客都大讚其和牛「油花分佈平均，肉質超嫩，沾上蛋液一流」。店內裝潢以沉穩棕色調營造高級氛圍，設有可眺望園景的私人房間，必試6,600日圓（約356港元）「特選黑毛和牛壽喜燒」套餐及 9,000日圓（約480港元）「上選錦雲豚・黑毛和牛涮涮鍋套餐」。

西新初喜KUTEN博多店

地址：福岡市博多區博多駅中央街1-1 JR博多城AMU PLAZA 10樓

營業時間：午餐：11:00 – 15:00 (最後點餐 14:00) ／晚餐：17:00 – 22:00 (最後點餐21:00)



福岡壽喜燒【2】 しゃぶ禅昭和通り——博多和牛放題

位於福岡大名區的しゃぶ禅昭和通り，主打壽喜燒跟涮涮鍋放題，以為放題就會重量不重質？這間放題堅持採用九州地區新鮮優質食材如博多和牛、伊萬里牛及黑豚，更有海鮮可選擇，而最平的套餐僅需4,500日圓（約241港元），CP值爆棚！另外餐廳的整體環境亦是傳統和式味道，店員都是穿著和服，讓食客沉浸式享用壽喜燒！

壽喜燒· 涮涮鍋專門店・しゃぶ禅昭和通り

地址： 福岡県福岡市中央區大名2-8-22 天神偕成ビルB1

營業時間：周一至周六：11:30-15:00 (午餐), 17:00-22:00 (晚餐)周日及假日：11:30 – 22:00 (全天營業)



福岡壽喜燒【3】壽喜燒・涮涮鍋 にしやま——70多年福岡老字號

壽喜燒・涮涮鍋にしやま前身為福岡老字號「中洲ちんや」，主打關西風壽喜燒70多年。由經驗豐富的姨姨桌邊侍奉，以傳統手法先烤香和牛、撒白糖，再淋特製醬汁燉煮，儀式感十足。最平「上壽喜燒套餐」 5,500日圓（約293港元），已經可以品嘗到高級和牛，性價比高！

壽喜燒・涮涮鍋 にしやま

地址： 福岡県福岡市博多区中洲3-7-4

營業時間：周一至周六 17:00-22:00



福岡壽喜燒【4】黑家——九州A5黑毛和牛及糸島豚肉

黑家是福岡知名頂級黑毛和牛壽喜燒專門店，壽喜燒嚴選九州A5黑毛和牛及糸島豚肉，肉質鮮美且油脂分布均勻。店內裝潢以沉穩黑色調營造高級氛圍，必試14,300日圓「黑家特選A5黑毛和牛壽喜燒」（約763港元），搭配當季蔬菜，最後以雜炊或烏冬收尾完美吸收湯汁精華。

黑家（西中洲店）

地址：福岡県福岡市中央区西中洲1-17

營業時間：17:30-23:30



福岡壽喜燒【5】黒豚あじと——鹿兒島六白黑豚壽喜燒

不吃牛但想一試日本壽喜燒？黒豚あじと是少有主打以黑豚製作壽喜燒的居酒屋，選用肉質細膩柔嫩的鹿兒島六白黑豚，配合鹹甜適中的壽喜燒汁，適合不食牛或想嘗鮮的朋友。由於是居酒屋，菜單選擇亦非常豐富，雖以豚肉為招牌，但也有提供主流的黑毛和牛壽喜燒，更有刺身、炸物選擇。

黒豚あじと

地址：福岡県福岡市中央区大名2-12-15 赤坂セブンビル 1F

營業時間：17:00-01:00



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