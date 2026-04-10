日本旅遊大忌｜酒店廁紙不要多手摺三角形 日民宿警告2原因勿模仿

日本旅遊｜日本酒店｜廁所禮儀｜日本是港人最愛的旅遊目的地，當地餐廳或酒店的廁所細節一向多，最常見的一定是衛生紙末端被摺成精緻的三角形。不少旅客以為這是為了方便下一位客人抽取，展現體貼的表現，甚至會在上完廁所後模仿摺疊。不過，最近日本旅館老闆發文呼籲住客：千萬不要隨便亂摺！到底背後有什麼原因？即睇下文！



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雖然不少人覺得這個三角形看起來很專業、很整齊，甚至會在用完廁所後順手摺好，想留給下一位使用者一個好印象。但近日日本青森縣老牌溫泉民宿「南部屋」的老闆在社交平台 X（前稱Twitter）發文，懇請民眾不要擅自摺三角形，背後原因主要有兩大點：

日本青森縣老牌溫泉民宿老闆在社交平台X發文，懇請民眾不要擅自摺三角形。（AI生成）

日本旅遊衛生紙大忌

旅遊注意｜1. 影響打掃進度

該民宿老闆指出，將廁紙摺成三角形是一個代表清潔完成的標記。這代表房務員已將洗手間徹底打掃乾淨，並補滿了衛生設備，讓住客可以安心使用，是一種品質保證的儀式感。如果旅客擅自摺疊，會發出錯誤訊息，令房務員誤以為該處已經清潔完畢。

民宿老闆指出，將廁紙摺成三角形是一個代表清潔完成的標記。（AI生成）

旅遊注意｜2. 小心傳播細菌

民宿老闆特別指出這是最關鍵的原因。清潔人員在摺疊衛生紙前，必須先徹底清潔雙手並戴上手套，確保過程無菌。一般客人在如廁過程中，雙手未必已經洗淨，若此時伸手摺紙，極容易將排泄物中的細菌如大腸桿菌沾染在廁紙上，對下一位使用者來說極不衞生。

直接上手摺叠紙巾，不符合衛生標準。（AI生成）

日本醫院早已明文禁止

事實上，這並非老闆單一的看法。日本不少醫院的公廁亦早已貼出告示，嚴禁使用者摺疊衛生紙三角形。告示指出，在洗手前觸摸衛生紙尾端，會增加細菌傳播的機率。為了公共衞生著想，用完即走、直接洗手才是最好的做法。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略