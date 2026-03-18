日本旅遊｜日本飛香港多1小時/飛直線比飛弧線更耐？機長親解原因

日本旅遊｜港人熱愛到日本旅遊，但大家有沒有發現從日本飛往東京或大阪很快就到，但從日本飛回香港的話感覺更久，究竟是甚麼原因？為何飛行航線要選擇弧形而非直線？《香港01》「好食玩飛」拆解當中原因！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本飛香港多1小時 與時差無關

有人或者會以為是與時差有關，但事實上，香港與日本有一個小時（GMT+9）的時差，而從香港飛往東京或大阪的直航航班通常需要約4小時至4小時30分鐘，因為當地時間快了一小時，如果早上9點從香港出發，抵達日本的時間已經下午2點，因此才會心理上感覺時間過得比較快。

不過，天文台公布了真正原因，其實是與地球的轉向有關。地球自轉造成「科氏力」會令中緯度地區高空主要吹西風，而飛機向西飛（即從日本返港）就會變成逆風而行，飛行所需時間就更長。

日本返香港機程多1小時原來與時差無關！（資料圖片）

來回時間差異最明顯是哪裡？

不過，雖然日本飛香港的航程比去程長，但其實可能只差幾十分鐘。來回時間差異最明顯的，是香港往返洛杉磯，需要跨越太平洋的長途航線。

國泰航空航線運作經理James Toye機長解釋，目前，從香港出發的飛行時間平均為13小時10分鐘，平均回程時間則是15小時30分鐘。因為在香港飛往洛杉磯可以乘著強勁的高空西風前進，而回程需要面對逆風，令飛機平均耗時將大幅增加。

為何飛機航線是曲線？ 航線更長飛行時間反而更短？

有人或者會問如果要省卻飛行時間，採用兩點之間直線最短距離便可節省時間及燃料，為何要採用弧形甚至Z型的飛行航線？

飛機航線在平面地圖上顯示為曲線，主要是因為地球是圓的，而兩點之間的最短距離稱為「大圓航線」，而非直線。此外，基於安全理由，航線亦需要避開禁飛區、戰區、極端惡劣天氣、火山爆發等區域。

飛機航線的最短距離稱為「大圓航線」（flightradar24截圖）

Toye提到，在規劃航線或追蹤颱風時，會使用專業的應用程式輔助。程式以清晰圖像顯示風速及風向，可觀測到噴射氣流。然而，由於噴射氣流的範圍、速度及方向均會隨時有變，例如曾經採用飛行距離較遠的大西洋航線從紐約返港，即使橫越太平洋的航線距離較短，但大西洋航線可借助噴射氣流之力，飛行時間反而更短。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略