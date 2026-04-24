深圳海景Cafe推介6大｜地鐵直達!南山蛇口海邊歎咖啡｜附交通方法

深圳海景Cafe推介｜五一黃金周將至，不少港人渴望北上尋覓一片遠離喧囂的淨土。若想在鬧市中私藏一份寧靜，到海邊歎咖啡絕對是最好的選擇！《香港01》好食玩飛頻道特意為大家精選6間深圳海邊咖啡廳，讓咖啡與海風伴你度過下午。當中包括被譽為海景天花板的ExitBabylon和充滿異國情調的浮流咖啡，慵懶的氣氛讓人彷彿瞬間穿越至歐洲海岸。



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深圳海邊咖啡推介【1】｜ExitBabylon——感受被陽光與夕陽包圍

位於南山區的ExitBabylon被譽為「海景天花板」，坐擁三層的純白建築正對大海。ExitBabylon除了設計優美以外，特別的是內設有冥想區與親子空間，適合一家大細或者想感受寧靜的人；咖啡廳裡也掛了滿滿的畫，如藝廊般充滿文藝氣息。除了咖啡以外，餐廳也設有輕食和甜點。不過，如果有周未到訪，建議早點到店霸位，因為實在太多人去！

地址：南山區金世紀路3-15號

參考路程：地鐵8號線東角頭B岀口步行17分鐘

營業時間一至五：8:00-22:00，星期六日：9:00-22:00



深圳海邊咖啡推介【2】｜Floatie Cafe浮流咖啡——靈魂休憩站

這間坐落於海上世界文化藝術中心的Floatie Cafe，是不少文友看完展覽後的靈魂休息站。店舖將室內空間延伸至戶外海灣，最吸引人的莫過於那排正對大海的戶外露營座位，設計彷彿像歐美的露天影院，在這裡觀眾能以最慵懶的姿勢看著眼前的蔚藍大海。同時，此店被網友評為I人友好地方，隨著午後陽光漸漸溫柔，海風徐徐吹過，就可以靜靜待上一個下午。

地址：海上世界文化藝術中心一樓

建議路線：12號線海上世界站A出口

營業時間：星期一至五10:00~21:00，星期六日：10:00~23:00



深圳海邊咖啡推介【3】｜Peeak Coffee——早C晚A首選店

這間位於南山蛇口K11內的Peeak Coffee是俯瞰深圳太子灣海景的絕佳地點，店內裝潢採用極簡的藍白碰撞設計，視覺上乾淨俐落，隨手一拍都有滿滿的鬆弛感。空間規劃上非常寬敞，除了舒適的室內區域，也設有戶外區，可以邊欣賞海景海邊嘆咖啡。店內也提供精緻主食，其中意大利燴飯，薯條等等是較熱門的選擇。隨著日落西沉，這裏會悄然變身為極具氛圍感的微醺酒吧，你可以戶外區感受海風輕拂，將整片璀璨的維港級夜景盡收眼底。

地址：深圳南山蛇口K11購物藝術中心5樓

建議路線：12號線太子灣B1岀口

營業時間：10:00-22:00



深圳海邊咖啡推介【4】｜M Stand——濟州島風格咖啡店

M Stand雲海公園店坐落於海拔700米山巔，是全深圳最高的咖啡廳。店內擁有360度全景玻璃，能俯瞰鹽田港海景！店內主打極簡科幻工業風，空間寬敞。其中必試招牌包括：水泥起司蛋糕，黑色丹麥酥，海鹽焦糖拿鐵，讓你在山海之間享受極具未來感的Chill時光。

地址：深圳市三洲塘水庫旁雲海公園觀景台三樓

建議路線：在海山站轉乘雲海專線巴士



深圳海邊咖啡推介【5】｜山「海」便利店——日落電影院

這間位於蛇口女媧濱海公園內的山「海」便利店，是不少文青北上朝聖的私藏名單。店舖外觀是一座極具設計感的橘色玻璃屋，在陽光照射下半透明的質感，宛如從漫畫中走進現實的夢幻場景。咖啡店面向西南方，視野直擊海面上的燈塔。每逢黃昏，這裡便化身為「日落電影院」，看著夕陽緩緩落在燈塔旁，整片海面被染成金橙色，氛圍感瞬間拉滿。

地址：女媧海濱公園（面朝大海左手邊的棧道50左右）

建議路線：2號線海上世界站A出口，步行15分鐘左右



深圳海邊咖啡推介【6】｜ommo cafe——身於異國街頭

位於南山區半島城邦旁的ommo cafe是當地極具人氣的海邊早午餐店，店舖坐落於濱海長廊邊緣，開放式的建築設計搭配純白簡約的戶外座椅，讓人彷彿瞬間穿越歐洲小鎮，散發著浪漫的異國街頭氣息。餐廳主打全天候供應的All Day Brunch，即使下午才來，也不用擔心食物賣完。

地址：南山區望海路1133號半島城邦三期商業街

營業時間 7:00-22:00



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