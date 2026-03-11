深圳打卡Cafe推介10大｜深圳最高咖啡店！表情咖啡+雪景+沙漠主題

深圳打卡Cafe推介2026｜趁著星期六、日短假期，不如到深圳Cafe放鬆一下！《香港01》「好食玩飛」整合10間位於深圳的打卡Cafe，除了可以沉浸式體驗的復古酒店風或者摩洛哥風情的咖啡店，還可以打卡全深圳最高的濟州島風格Cafe！



深圳打卡Cafe推介【1】飯後士多——沉浸式體驗復古酒店風咖啡店

飯後士多是位於深圳福田的歐式酒店風格咖啡店，午市提供輕食、糖水、甜品、特色咖啡，晚市則提供輕食、糖水、甜品、特色咖啡及由專業調酒師特別製作甜品糖水口味 COCKTAIL。餐廳更提供沉浸式體驗，入場先要「check-in」拿鑰匙才可進入，場內亦有不少特色打卡位，例如浴室、洗衣房、仿床舖自拍鏡等，更可以隨意拿道具拍照！

地址：深圳福田海田路34號

交通：崗廈站步行5分鐘

人均價格：~¥130



深圳打卡Cafe推介【2】發吽哣咖啡館——陳奕迅主題！必點表情包咖啡

「發吽哣Timeflies」咖啡館位於深圳下梅林，是一家以陳奕迅為主題的復古溫馨咖啡店，店內除了會播放陳奕迅的歌曲，還展示了大量專輯與簽名牆，連特調咖啡都是以陳奕迅的歌名命名，歌迷必去！每杯咖啡都會附上印有歌詞的小卡，杯子上的表情也別具特色！

地址：深圳市福田區下梅林錦林新居九棟238-93

交通：梅景站步行5分鐘

人均價格：~¥50



深圳打卡Cafe推介【3】M Stand——全深圳最高！濟州島風格咖啡店

M Stand是連鎖品牌，在深圳擁有都達23間分店，其中坐落於海拔約700米、位於鹽田雲海公園的M Stand更是全深圳最高的咖啡店！咖啡店擁有360度落地大玻璃，可俯瞰鹽田港海景及欣賞日落，空間寬敞、裝修更充滿極簡科幻感！餐廳的熱門餐點包括燕麥奶拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、水泥起司蛋糕、黑色丹麥等帶有工業風格的甜品及咖啡。

地址：深圳市三洲塘水庫旁雲海公園觀景台三樓

交通：海山站轉乘雲海專線巴士

人均價格：~¥40



深圳打卡Cafe推介【4】ONIONIO le four——法國南部莊園主題甜品

ONIONIO le four是以法國南部莊園為概念的咖啡店，餐廳有許多綠植裝飾，充滿復古浪漫氣息，處處都是打卡位！咖啡店主打南法傳統窯烤披薩，披薩即叫即做，保證新鮮出爐，帶有淡淡炭香！此外，餐廳還有不少以大自然為主題的小甜品及咖啡，更還原了南法風格管家式甜品推車，將甜品放在巨型酒杯內即場挖給顧客，別具特色！

地址：深圳市福田區深業上城南區THE STREET L2層S234號

交通：冬瓜嶺站步行6分鐘

人均價格：~¥200



深圳打卡Cafe推介【5】Playball Cafe——新開幕！美式棒球主題咖啡店

Playball Cafe坐落於深圳中心公園的棒球場邊，由前MLB中國球員許桂源創立，並於2025年底全新開幕。Playball Cafe提供咖啡、三文治、果汁、啤酒等，設計貫徹棒球核心，以美式棒球風格為主題，橙紅色設計帶有加州度假風格，也呼應了棒球場的色調，別具特色！

地址：深圳市福田區華富街道深圳中心公園D1區

交通：崗廈北站步行10分鐘

人均價格：~¥40



深圳打卡Cafe推介【6】拾月中古&咖啡——Chanel＋LV咖啡甜品

拾月中古&咖啡位於深圳寶安中心區，結合中古店及咖啡店，店內的一樓主要經營咖啡店，二樓則售賣中古名牌手袋及服飾。店內提供的咖啡拉花常印有Gucci、Chanel等名牌Logo，部分蛋糕如Tiramisu也會點綴品牌相關圖案，十分奢華，搭配藤蔓古堡風格的裝潢更適合打卡拍照！

地址：深圳寶安中心區雅蘭路A131號龍光·天悦龍庭A區

交通：寶安站步行13分鐘

人均價格：~¥50



深圳打卡Cafe推介【7】Pink Me Coffee——超逼真北海道雪景！

Pink Me Coffee近期在深圳爆紅，以12大特色場景吸引不少人前來拍照打卡，當中包括北海道雪景、京都日系街道、櫻花大道、韓風小店等主題，更會因應季節而變換。所有場景都處理得非常細緻，無論是街燈、櫻花還是飄雪效果都十分逼真，仿如置身外地！除了打卡位，咖啡店亦有提供特色飲品、咖啡和小食，可以邊拍照邊享用。

地址：深圳龍崗區布吉秀峰工業城B8棟6樓

交通：甘坑站步行2分鐘

人均價格：~¥90



深圳打卡Cafe推介【8】漠上花開——摩洛哥風情+沙漠主題

漠上花開是近期十分熱門的沙漠主題咖啡店，咖啡店以沉浸式摩洛哥風情為主題設計，設有真沙地、仿真駱駝、藍色泉眼、沙漠綠洲等逼真造景，傍晚會有篝火之餘，特定日子更提供小型光影煙火秀！除了裝潢值得打卡，咖啡店亦有不少異域風情的甜品、咖啡及特調飲品，賣相同樣精緻。

地址：深圳寶安區松白路2409號睿尚智谷天台

交通：上屋站車程10分鐘

人均價格：~¥100



深圳打卡Cafe推介【9】420 CAFE&BISTRO——可愛風咖啡+可露麗

420 CAFE&BISTRO是位於深圳華強北的人氣法式甜品店，提供近30款不同口味的經典及內餡款可露麗，例如伯爵紅茶配海鹽奧利奧、開心果配抹茶、咖啡配焦糖榛果等，如果要慶祝特別節日，更可以提前聯繫店家在可露麗寫上祝福語！此外，餐廳的咖啡在視覺設計上亦非常有心思，細緻的拉花搭配可愛的杯子，療癒又「出片」！

地址：深圳市福田區華強北街道華強北路4001號華新村3棟連廊2號

交通：華新站步行4分鐘

人均價格：~¥50



深圳打卡Cafe推介【10】KUDDO COFFEE——石洞裡的隱世咖啡店！

KUDDO COFFEE是連鎖品牌，在深圳有近23間分店。其中以坐落於原金威啤酒廠工業園區的分店最有特色，設計結合工業風及戶外露營元素，更保留了「砸牆開洞」的手法設計大門，營造出如石洞般的神秘氛圍，也是店內的重點打卡位！咖啡店提供常規咖啡、手沖、特調咖啡及甜品糕點，如豆花拿鐵、綠豆沙拿鐵、巴斯克乳酪蛋糕等也是人氣之選。

地址：深圳市羅湖區東昌路9號天河城金啤酒坊B棟101

交通：布心站步行8分鐘

人均價格：~¥30



