手提風扇可以帶上飛機嗎？符合3準則免沒收！電池種類/數量限制

手提風扇上飛機｜旅遊｜夏天出遊，許多人都會隨身攜帶手提風扇，不過，這類消暑神器如果帶錯款式或放錯行李，在機場安檢時極可能面臨被當場沒收的命運。想要順利過關，出發前記得確認所攜帶的手提風扇是否符合上機的3大準則，包括電池種類，1種型號更不能託運及隨身攜帶。想知更多？即睇下文！



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手提風扇｜3種電池類型

手提風扇能不能上飛機，關鍵在於它的電源供應模式與電池類型，以下為大家整理了4種風扇供電類型的攜帶方法。

【1】內建鋰電池：可以隨身攜帶但禁止託運，機身必須有清晰規格標示，容量須小於100Wh。

【2】更換式乾電池：可以隨身攜帶和託運。不過，若選擇託運，務必將內置的鹼性電池拆卸分開放，防止在行李箱內因碰撞意外啟動。

【3】純內置USB插電：可以隨身攜帶和託運，但建議隨身攜帶，避免被地勤拋摔行李時壓壞。

純內置USB插電的電風扇可以隨身攜帶和託運。（AI生成圖）

手提風扇｜避免被沒收！出發前必須確認手提風扇是否符合3大準則

【1】100Wh內安全紅線

免申報隨身登機的鋰電池設備功率須在100Wh以下，不過，市售手持風扇容量多在2000mAh至5000mAh之間，皆屬於安全合規範圍。

【2】確認非鉛酸電池

購買時若發現風扇體積偏大、手感異常沉重，而且充電時間極長，通常是使用了鉛酸電池。請務必翻閱說明書確認電池種類。由於鉛酸電池結構較不穩定，而且有滲漏腐蝕性液體的風險，因此被列為高危險管制物品，不論是隨身攜帶或託運都一律禁止登機。

【3】機身標籤貼紙清晰

就算風扇規格合規，但若機身底部的瓦時（Wh）或毫安培（mAh）標籤因磨損而無法辨識，安檢人員可能會基於安全考量而直接沒收。

上機前旅客先檢查機身貼紙是否模糊。（AI生成圖）

手提風扇管制政策｜熱門旅遊地區規例

除了通用法規，不同國家的海關與航空公司在實務審查上各有嚴格的數量與限制：

中國大陸航線：

內地安檢對鋰電池審查比較嚴格，內建鋰電池款雖可以隨身，但查驗步驟繁瑣。許多頻繁往返內地的旅客最推崇裝普通乾電池的款式，上機前將電池拆下分開擺放，這種做法在內地過安檢最安心。

日本航線：

日本國土交通省（MLIT）航空局針對小型鋰電池產品（含手提風扇、行動電源等），建議旅客隨身攜帶的總數不超過2件，打包行李時需拿捏好數量。

韓國航線：

仁川機場及大韓、韓亞等航空公司收緊客艙監管，韓國航空安全局（KASA）規定每位旅客隨身攜帶低於100Wh的鋰電池裝置（包含手機、行動電源、風扇、無線直髮夾等）總數上限為5個，超出數量必須提前向航空公司申報。

台灣航線：

台灣交通部民用航空局建議，旅客每人隨身攜帶風扇不要超過2至3部。

各個熱門旅遊地區對攜帶手提風扇的政策。（AI生成圖）

手提風扇可以在飛機上使用嗎？

根據國際民航組織與各國航空安全局的規定，飛機在起飛與降旅客必須注意空服員的安全指示，手提風扇在運行時會產生機械噪音，可能導致旅客聽不到緊急廣播。此外，手提風扇的扇葉若未受妥善保護，在遭遇亂流或緊急狀況時，容易脫手演變成客艙內的飛擲物，造成人員受傷。雖沒明文例定禁止，卻不建議使用。

手提風扇在運行時會產生機械噪音，可能導致旅客聽不到緊急廣播。（AI生成圖）

手提風扇可以在飛機上充電嗎？

據國際民航組織（ICAO）《危險物品安全航空運輸技術細則》電子手提風扇嚴禁在密封而且有氣壓變化的客艙內充電，充電過程會使鋰電池持續升溫。手提風扇的內建電池通常品質良莠不齊，一旦發生熱失控，會在幾秒鐘內釋放劇毒高溫氣體並劇烈燃燒，造成危險。

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