天文台料周六分區37度　風扇仔吹風易面癱？消委會這樣說

打風｜酷熱｜消委會手提風扇｜強力小風扇推薦｜受超強颱風「巴威」影響，本港今個周末極端酷熱，天文台預計周六（11日）分區氣溫高達37度。面對炎熱天氣，不少人都會隨身攜帶「風扇仔」降溫。這款小法寶雖然方便，但你又知不知道它可能暗藏危機？消委會最近對市面上的迷你風扇進行測試，《香港01》好食玩飛記者為大家歸納出5大使用貼士，其中1類人如果長期使用風扇仔，可能會增加面癱的風險！究竟是哪類人需要特別留意？而風扇仔又有哪些地方是絕對不能放的呢？即看下文啦！



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天文台料周末本港極端酷熱

天文台表示，按照目前預測超強颱風「巴威」會在今（10日）明兩日橫過台灣以東海域，其相關的外圍下沉氣流會在明日開始影響廣東，而本港天氣亦漸轉酷熱，今日起一連三日部分地區的氣溫會達到極端酷熱水平。根據天文台分區天氣預報顯示，明日有3區最高溫度達37度，包括打鼓嶺、上水及石崗。

天文台料明天3區達37度。（天文台網頁截圖）

消委會風扇仔使用貼士｜消委會測試18款「風扇仔」

消委會早前測試了18款可攜式充電風扇，品牌包括無印良品MUJI、Francfranc、BRUNO、共田、億世家ecHome等。測試並比較他們的送風量、續航能力、寧靜程度、機身重量、售價、充滿需所需時間等，而結果得岀無印良品MUJI的手提風扇CP值最高，價錢$58、機身輕、充滿電後續航能力為181分鐘。

此外，報告還提供了5大使用貼士，包括1類人長期使用「風扇仔」，會增加面癱的風險，即看以下貼士！

消委會風扇仔使用貼士｜【1】專家：長期吹風扇會面癱

最近有報道指風扇長期吹向面部，有機會造成面癱。消委會就事件訪問了腦神經外科醫生謝日恒，他指有研究顯示面部長時間暴露於低於15度或以下冷空氣中，是有可能面癱，不過並非跟風有關，而是跟温度驟降有關。他更指，患有慢性疾病人士，例如糖尿病患者，長期吹風扇而導致面癱的機會較高。

消委會風扇仔使用貼士｜【2】勿充滿電使用

若風扇內的鋰電池長期處於高電量狀態、經常性的短暫充電以及經常待電量耗盡再充滿，會加速電池老化。大家應避免把鋰電池充電至全滿！

若風扇內的鋰電池長期處於高電量狀態、經常性的短暫充電以及經常待電量耗盡再充滿，會加速電池老化。（Freepik）

消委會風扇仔使用貼士｜【3】千萬別放在這地方

無論是充電或貯存時，風扇應放在空氣流通、陰涼乾燥的位置，切勿放在擺近衣物、易燃物品、被雜物覆蓋、受陽光直射、阻礙散熱的地方，避免因過熱而加速電池老化或造成危險！

消委會風扇仔使用貼士｜【4】在冬天停用前或期間，隔數月充電以保持電池健康

若風扇或鋰電池將會閒置一段時間，例如冬天期間。請在閒置前，把鋰電池放電或充電至中等水平電量，然後關機。此外，在電池閒置期間，電池會自然流失，所以亦應隔數月取岀充電，以回復至中等水平的電量，有助鋰電池保持健康狀態。

請把風扇或鋰電池閒置前，把它放電或充電至中等水平電量，然後關機。（Freepik）

消委會風扇仔使用貼士｜【5】立即停止使用變形充電線、風扇

若風扇、充電池、充電器或充電線岀現變形、損傷或過熱，應立即停用！並在安全情況下拔除充電器的插頭。

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