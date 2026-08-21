深圳米芝蓮2026上榜清單｜必比登21間平價推介！¥10起食極品腸粉

【深圳美食／北上好去處／深圳米芝蓮2026】各位留意！最新《2026廣州深圳米芝蓮指南》日前發布！今次最大亮點絕對係深圳首度獨立入榜，一開榜就橫掃 7 間星級餐廳，並摘下2間二星！除了高級餐廳之外，最吸引港人北上掃街嘅「必比登推介」亦同步揭曉！深圳今次有高達 21 間平價美食上榜，最平只需¥10就可以食到米芝蓮級數！《香港01》好食玩飛頻道即刻幫大家整理好精選必食平價推介同完整名單。



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深圳首登米芝蓮！一開榜即奪兩間二星

今次深圳成績相當亮眼，首次發榜就誕生兩間米芝蓮二星餐廳，分別係位於深圳文華東方酒店、由名廚黃景輝主理嘅精緻粵菜「東灣．The Bay by Chef Fei」，以及位於鵬瑞萊佛士酒店 70 樓的「雲璟 Yun Jing」！

此外，亦有 5 間餐廳成功摘下一星，包括超人氣的潮上潮、Ensue、Fumée拂鳴、Opus 388 以及大家熟知的新榮記！

Opus 388 成功摘下一星。（米芝蓮官方網頁）

《2026 廣州深圳米芝蓮指南》完整餐廳名單

《2026 廣州深圳米芝蓮指南》二星餐廳（共 5 間）

深圳（2間）：東灣．The Bay by Chef Fei、雲璟 Yun Jing

廣州（3間）：御寶軒、江、泰安門

《2026 廣州深圳米芝蓮指南》一星餐廳（共 22 間）

深圳（5間）：潮上潮、Ensue、Fumée拂鳴、Opus 388、新榮記

廣州（17間）：炳勝公館、炳勝私廚、Chōwa、宏圖府、御寶閣、玉堂春暖、麗軒、利苑（越秀）、廣御軒、宋、斯蒂勒、歲集院子．拾月、惠食佳（海珠）、信記海鮮飯店、蘭亭永、嶼、愉粵軒

深圳必比登推介名單（共 21 間）

翠湖（南山）

大唐靚湯

回潮粥

發記燒鵝美食

高三姐豆花店

戈記美極鮮

化州B記飯店

揭陽老二粿條湯

九九麵館

小桌宴

賣魚佬砂鍋粥

3號碼頭

Rex山水腸粉

露兩手

台山佬黃鱔飯

小芙蓉餐廳

小龍牛肉面（福田）

新湖村促肉（龍華）

新記客家味道

興寧客家菜館

緣生態

化州B記飯店獲入選深圳必比登推介。（米芝蓮官方網頁）

必比登21間推介！最平¥10起 必食老字號砂鍋粥／極品腸粉

講到平民美食，今次深圳有 21 間餐廳獲頒「必比登推介」，涵蓋潮州菜、客家菜、川菜、印尼菜等多種風味，CP值極高！小編精選了幾間必試熱門小店：

必比登21間推介｜1. 賣魚佬砂鍋粥

北上必吃嘅老字號宵夜首選！生猛海鮮即點即煲，粥底滾得綿密鮮甜，加上滿滿嘅膏蟹同鮮蝦，深夜食一碗簡直幸福感爆棚！

必比登21間推介｜2. Rex山水腸粉

主打即拉腸粉，米漿香濃滑溜，口感皮薄Q彈，配上特製甜醬油同香辣醬，最平只需十多塊人民幣，絕對係平民版「極品腸粉」！

最平只需十多塊人民幣，就能吃到平民版「極品腸粉」。（米芝蓮官方網頁）

必比登21間推介｜3. 小龍牛肉面（福田）

地道街坊小館！牛肉湯底經過數小時慢火燉煮，濃郁不膩，牛肉切得大塊軟爛入味，配埋彈牙麵條，CP值極高！

必比登21間推介｜4. 揭陽老二粿條湯

潮汕地道風味！湯底清甜，豬雜、牛肉丸同鮮蝦配料超豐富，一碗落肚暖胃又滋味。

必比登21間推介｜5. 新記客家味道 / 興寧客家菜館

喜歡客家菜嘅朋友不能錯過！招牌手撕鹽雞、釀豆腐同客家炒豬肚，份量足又有家鄉風味，非常適合一家大細聚餐！

深圳米芝蓮入選餐廳（共 31 間）

Avant、Blackitch、胤呈、陳皮陳飯莊、主席樓、大林苑、家菜、東山茶寮、珍庭、Gogo飯店、水岸十里（南山）、望月（La Lune）、La Tablée、馬旺子、寧波酒家、Notti、配德、榮川菜、山海作、香樂園、植庭、夏宮、珍庭觀時、嘉悅里、天嶼水、瓦烏、吳、宴庭、頤亭、粵海薈、卓粵軒。

望月（La Lune）為深圳米芝蓮入選餐廳。（米芝蓮官方網頁）

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