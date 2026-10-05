Trip.com機票優惠碼｜無門檻獨家2%折扣！任何機票/金額都得+教學

Trip.com機票優惠碼｜《香港01》為大家帶來獨家Trip.com機票預訂Promo Code優惠折扣代碼！大家可先在Trip.com指定頁面領取折扣碼HKTRIPF2，在預訂前輸入即可享2%機票折扣優惠！無論用手機/電腦都可用到優惠！即睇介紹Trip.com 《香港01》讀者專享機票優惠碼詳情以及使用方法。

同場加映！Trip.com優惠碼2026｜獨家無門檻5%折扣+任何酒店可用｜附教學

Trip.com《香港01》讀者機票優惠

憑優惠碼訂機票即享2%折扣

各位《香港01》讀者只需到Trip.com指定頁面領取獨家優惠碼，再憑優惠碼HKTRIPF2在Trip.com訂購機票，即可享2%折扣優惠，而且不設折扣上限！

Trip.com機票優惠碼教學｜如何領取香港01讀者專享2%折扣？

大家可以先到Trip.com指定頁面兌換優惠碼「HKTRIPF2」，然後再到訂購機票的頁面。

先到指定頁面領取優惠碼「HKTRIPF2」。

Trip.com機票優惠碼兌換步驟｜於「我的優惠碼」輸入HKTRIPF2即扣減

大家先揀選想訂購的目的地和日期，在揀選適合的航班後，可在我的優惠碼中輸入「HKTRIPF2」，即享2%的《香港01》獨家機票優惠。

Trip.com機票優惠｜小編實試成功！東京來回機票即減$80

小編為大家率先測試優惠！先揀選11月紅葉季節的東京來回機票，然後輸入優惠碼「HKTRIPF2」，立即減$80。機票優惠更不設折扣上限！如果是一家人或一次過購買數張機票，01的獨家機票優惠會更划算！

獨家機票2%優惠詳情：

2%機票優惠碼：HKTRIPF2（不設折扣上限）

5%酒店優惠碼：HKTRIPH5（折扣上限為 HKD70）

推廣／使用日期（「推廣期間」）：即日起至2026年12月31日

旅行／入住日期：即日起至2027年12月31日



「HK01.com/香港01及Trip.com酒店優惠」（本推廣）條款及細則：

1. 推廣期間： 即日起至2026年12月31日。

2. 出發日期： 即日起至2027年12月31日。

3. 優惠碼可於 Trip.com 手機應用程式、電腦版網站（PC）及香港手機版網站使用。

4. 使用方法： 經指定活動頁面輸入指定優惠碼，即可享 2% 優惠。

5. 此優惠不可與其他折扣及推廣優惠同時使用。

6. 如取消預訂，優惠碼可於推廣期內重新使用。

7. 折扣前的價格代表所選機票類型的全價，可能與標準零售價有所不同。

8. 取消政策可能因應不同航空公司而異，請參閱各航空公司的取消政策。

9. Trip.com 保留最終解釋權。



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