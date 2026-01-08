Trip.com優惠碼2026｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學

Trip.com優惠代碼2026訂酒店必睇！《香港01》好食玩飛團隊，今次帶來2026年Trip.com《香港01》讀者專享酒店預訂 Promo Code 優惠折扣代碼！只要事先在指定Trip.com 頁面領取折扣碼，在預訂前輸入即享5%酒店折扣優惠(最高上限 $70)！無論用手機/電腦都可享95折優惠！事不宜遲，立即介紹Trip.com 《香港01》讀者專享酒店優惠碼詳情以及使用方法！



Trip.com《香港01》讀者專享酒店5%優惠代碼詳情

只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼Promo code，就能立即享受額外5%折扣（上限最高$70）！優惠代碼不僅適用於全球各地的酒店，且每位會員可使用優惠最多5次（已取消的訂單不計算在內）。

活動期間：由即日至另行通知

入住適用期間：由即日至2026/12/31

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

Trip.com《香港01》讀者專享租車服務9折

Trip.com預訂全額預付租車, 可享9折優惠, 最高可減80 HKD, (不包括兒童座椅, GPS 和保險等額外設備); 訂單必須以 HKD 在網上預付 (部份套票不適用）。每張訂單限用 1 個優惠碼。每個優惠碼限用 2 次。

適用期間：領取後至2026/03/31

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

Trip.com《香港01》讀者專享指定eSIM產品91折

透過 App、手機及電腦網站於Trip.com預訂指定門票/體驗之指定eSIM產品並輸入優惠代碼，以港幣付款，就能享有即時91折優惠。僅適用於香港 Trip.com 新會員。每筆訂單限用 1 組優惠代碼，每位會員限用 1 次。

適用期間：2026年01/01至2026/06/30

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

Trip.com《香港01》讀者專享指定日遊產品95折

透過 App、手機及電腦網站於Trip.com預訂指定門票/體驗之指定日遊產品並輸入優惠代碼，以港幣付款，就能享有即時95折優惠。僅適用於香港 Trip.com 新會員。每筆訂單限用 1 組優惠代碼，每位會員限用 1 次。

適用期間：2026年01/01至2026/06/30

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

Trip.com《香港01》讀者專享指定景點門票產品95折

透過 App、手機及電腦網站於Trip.com預訂指定門票/體驗之指定景點門票產品並輸入優惠代碼，以港幣付款，就能享有即時95折優惠。僅適用於香港 Trip.com 新會員。每筆訂單限用 1 組優惠代碼，每位會員限用 1 次。

適用期間：2026年01/01至2026/06/30

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

Trip.com《香港01》5%優惠代碼 - 指定領取頁面

如何使用Trip.com優惠碼？

使用的方法十分簡單，你可以事先Bookmark/儲存本文章，當訂酒店前開啟本文並到指定Trip.com優惠代碼頁面，Copy複製優惠碼後於付款前輸入即可！如果發現不能使用，可嘗試將語言切換至繁體中文再嘗試！緊記！必須要在訂酒店前複製，本優惠碼不會儲存在Trip.com的「我的優惠碼」內。

Trip.com 門票景點優惠

Trip.com為您帶來不同最新景點門票、獨家活動同限量優惠，從數據漫遊卡到刺激景點，應有盡有！

Trip.com HK x Mastercard Emirates 專享優惠

預訂曼谷機票滿HK$2500，可享減HK$300優惠

輸入優惠碼：EKMCBKKJ

預訂曼谷機票滿HK$900，可享減HK$100優惠

輸入優惠碼：EKMCBKKY100

Trip.com HK x Mastercard World 專享優惠

預訂機票滿HK$3,920，可享減HK$155優惠

輸入優惠碼：MCFLYHK

預訂酒店滿HK$2,700，可享減HK$270優惠

輸入優惠碼：MCHTLHK

Trip.com HK x Mastercard 專享優惠

預訂指定機票滿HK$2,000，可享減HK$100優惠

輸入優惠碼：MCHOTEL

Trip.com HK x 中銀信用卡 專享優惠

預訂門票/體驗滿HK$400，可享減HK$40優惠

輸入優惠碼：BOCANT

Trip.com HK x 中銀信用卡 專享優惠

預訂高鐵滿HK$400，可享減HK$40優惠

輸入優惠碼：BOCHSR

條款及細則

1. 推廣/／使用日期（「推廣期間」）：即日起至另行通知

2. 旅行／入住日期：即日起至2026年12月31日

3. 推廣期間，用戶通過「Trip.com x 香港01 (HK01.com)」之指定連結跳轉至Trip.com預訂酒店，以適用之信用卡或付款方式即享酒店指定折扣（「優惠」），優惠適用於全球酒店之預付房間。（優惠不適用於部分酒店房型，以實際預訂時所顯示之訊息內容為準；另外，優惠亦不適用於機票加酒店（「機加酒」）、景點門票加酒店等套票產品）。

4. 優惠碼可於Trip.com手機應用程式（App）、電腦版網站（PC）及手機版網站（香港）上使用。

5. 優惠使用方法：於酒店預訂頁面預訂酒店時輸入指定優惠碼，該張訂單即享5%折扣，折扣只適用於房價及稅項。

6. 優惠不可與其他折扣、推廣優惠等同時使用。

7. 如取消已使用優惠碼的訂單，該優惠碼會自動退回您的帳戶，您可於推廣期間再次使用。如其後透過致電客戶服務作出更改並取消使用了優惠碼的訂單，該優惠碼將被作廢。

8. 如預訂產品為酒店，則折扣前價格為該指定房型的原價，該價格可能與酒店公佈的零售價格不同。

9. 酒店取消及預付政策因應不同房型而有所不同；實際情況請於預訂時參閱房間政策。

10. Trip.com 不會就因過期、無效、取消、名額已滿、無法使用或由於技術問題而無法使用等因素的優惠而負責或作任何形式的補償。

11. 如有任何不法或濫用， Trip.com 保留法律追究權利。

12. Trip.com 保留隨時修改或取消此優惠以其條款和細則的權利，恕不另行通知，並保留對本推廣優惠條款。

13. Trip.com 保留更改及最終決定權。



