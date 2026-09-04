小象超市｜小紅書推介10大！爆漿榴槤千層+獲獎Gelato+85折優惠券

小象超市｜深圳領展中心城優惠｜美團旗下全新自營精品超市「小象超市」已登陸深圳領展中心城，超市主打免會費及即買即煮的服務，在國內極具人氣！以下為大家整理小紅書網民大推的小象超市10大必買推介產品，現時更有獨家優惠，即日起，可以200港元搶購面值200元人民幣的代金券，以匯率計算相當於約85折，而且完全沒有門檻！想知「小象超市」有什麼必買推介以及優惠詳情，就要留意下文！



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深圳領展中心城優惠｜獨家85折代金券 不設門檻

深圳領展中心城推出獨家「小象超市$200代金券」優惠！大家可用200港元購買一張價值200元人民幣的代金券，相等於消費即享約85折。代金券不設最低消費，每個用戶最多可購買一張。今次推出的代金券限量1,000份，打算北上的朋友，就要快啲搶啦！

深圳領展中心城獨家優惠



價錢：$200（原價¥200）

銷售時間：即日至9月10日23:59

兌換日期：2026年9月25日至10月19日

限額：1,000份

領取時間及地點：兌換期內前往領展中心城B1層客服中心領取

代金券為餘額制，賬戶內未使用完畢的金額可留待下次繼續使用，不會一次性清零



小象超市必買推介【1】小象烘焙樹熟蘇丹榴槤千層蛋糕——50%果肉＋層層爆漿

小象烘焙榴槤千層蛋糕（零售價¥32.9），為網民大推產品，採用50%樹熟蘇丹榴槤果肉製成，咬下去每口都爆漿，而且能吃到真實果肉的纖維，散發濃厚果香，千層蛋糕更是厚鋪足足四層，忌廉、果肉與蛋糕皮層層交織，口感綿密、層次分明，值得一試！

小象超市必買推介【2】小象奶鹽芝士條——鹹甜交織＋奶味香濃

小象奶鹽芝士條（零售價¥9.9）是小紅書最多網民推介的必回購零食，奶味超級香濃，口感綿密細膩，有點像半熟芝士蛋糕的口感。芝士條夾帶海鹽的微鹹，與甜甜的奶味意外地搭配。而牛油餅乾製成的餅底更增加了芝士味酥脆的層次，吃過一次後完全停不下來！

小象超市必買推介【3】牛油太妃巴旦木粟米脆——10%扁桃仁／每口都帶天然濃郁堅果香

牛油太妃巴旦木粟米脆（零售價¥11.9）採用超過10%的巴旦木（扁桃仁）製成，味道香甜酥脆，且帶有濃郁的天然堅果油香，搭配焦糖太妃果味醬，帶來恰到好處的鹹甜風味，每一口都品嘗到粟米的谷物香氣、牛奶的奶香、太妃果味醬的焦甜，層層交織，味道極具層次！

小象超市必買推介【4】小象烘焙鮮奶米布丁——¥9.9兩杯！性價比之選

不少小紅書網民推介小象烘焙鮮奶米布丁，不但奶味醇厚，而且甜度適中，口感有點像濃稠的米麻糬，與一般牛奶布丁不同，米布丁加入大米增加黏稠感，相當特別。如果吃膩了傳統的牛奶布丁，不妨試試！價錢只需¥9.9就有兩杯，超高性價比！

小象超市必買推介【5】小象抹茶夾心蛋卷——綿密抹茶夾心＋嘴饞殺手

小象抹茶夾心蛋卷（零售價¥15.9），一盒有8枚，口感香口鬆脆，咬下去時有輕脆的「咔嗞」聲，味道更是奶香味十足，其抹茶夾心做到濃郁綿密，整體甜度恰到好處，嘴饞時當作小零食及下午茶都十分合適！

小象超市必買推介【6】小象烘焙經典核桃拿破崙蛋糕——長佔熱賣榜首／零負擔小食

小象烘焙出品的經典核桃拿破崙蛋糕（零售價¥13.9），一盒有4個，長居熱賣榜榜首，蛋糕採用優質核桃，輔以傳統工藝製作而成的酥脆外皮，不但足料而且標榜不含反式脂肪，可零負擔享受美食，吸引不少網民回購！

小象超市必買推介【7】小象烘焙日式糯糯牛乳卷——一口一個＋香濃不膩

日式糯糯牛乳卷（零售價¥11.9）一盒有8片，位居小象超市熱賣榜頭10名，牛乳卷約⼀顆雞蛋大小，可一口一個。食材則採用優質動物牛油，口感軟糯、香濃不膩，而且符合港人對甜品的最高評價：不太甜！

小象超市必買推介【8】小象烘焙大列巴——奶香味十足！做早餐一流

小象烘焙大列巴（零售價¥12.9）一袋約有10片，蛋糕添加了紅葡萄乾及核桃仁來豐富口感，用料充足，而且口感柔軟，奶香味十足，做早餐⼀流！同樣是小紅書網民熱推的小吃！

小象超市必買推介【9】小象烘焙提拉米蘇慕斯蛋糕——熱門榜第4位！還原意式風味

小象烘焙自家出品的提拉米蘇慕斯蛋糕（零售價¥9.9），採用澳大利亞進口芝士及淡忌廉製成，濃郁的奶香味與醇厚的朱古力味互相交織，內餡更添加了⼿指餅，更加還原意式風味，而且價錢便宜，長居於熱門榜第四位！

小象超市必買推介【10】小象Gelato雪糕——獲國際美味大獎！網民大推抹茶口味

喜歡吃意式雪糕的朋友，不妨試試小象自家推出的gelato雪糕（零售價¥7.9）！其中5款口味，包括千目抹茶、碎碎開心果、朱古力、濃香大紅袍及雲利拿口味更曾獲《2026 Superior Taste Award》國際美味大獎，味道有保證！而小紅書網民大推的小象Gelato抹茶雪糕，採用貴州銅仁抹茶，味道濃郁且純正，入口細膩，不會過份苦澀，甜味亦十分平衡！值得一試！

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