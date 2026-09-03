深圳超市10間推介｜美團自營小象超市開幕！獨家優惠買$200慳$35

深圳超市｜山姆、Costco兩大深圳超市成為港人熱捧好去處，深圳其實還有不少大型又好逛超市。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了深圳10間值得一逛的超市。當中包括全新開幕、佔地3萬呎的小象超市旗艦店！海鮮加工服務的盒馬鮮生、「平民版山姆」挺惠買、有分別出售多款德國與俄羅斯商品的麥德龍和俄貨集市等。



深圳不少超市面積比香港的大，貨品種類也較多（圖片來源：小紅書@zzzoey）

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深圳超市推介【1】小象超市——美團3萬呎旗艦店！免會員／¥79活龍蝦即買即煮＋85折代金券

美團自營的「小象超市」去年開始在北京、寧波等地開設線下實體店，大受當地居民追捧。最近更登陸深圳，在福田領展中心城開設深圳首間旗艦店！$200當¥200使！代金券限時85折!

超市佔地3萬多呎，主打以新鮮食材作為賣點的「生鮮超市」，場內有多款本地、進口的新鮮蔬果、生猛海鮮、烘焙甜品、零食日用品等等多個分區。當中最受港人歡迎就是熟食區，必食人氣烤雞、脆皮乳鴿、蒜蓉小龍蝦，全部都熱辣辣即買即食！

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小象超市最大特色是設有代煮服務，現場的海鮮、肉類，都可以即揀即買即煮即食，想清蒸定爆炒都任君選擇！海鮮區CP值最高就是生猛游水活龍蝦¥79／隻、大生蠔¥6.5／隻、大鮑魚¥12.8／隻，¥200唔使就可以食到豐富海鮮餐！小象超市代金券限時85折!

至於鮮肉就不能錯過澳洲M3肉眼牛扒¥35.9／100g、戰斧羊排¥35.9／份，想同伴侶撐枱腳，一人一份靚牛扒連專人現場烹調，分分鐘¥200有找！

小象超市無會員制，幫大家每年慳返幾百蚊會員費，而且可以自由進入，不用搲盡朋友帶入場！

現在限時加推美團小象超市¥200代金券，只需要$200就可以買到，實現港紙兌人民幣1兌1！一買即慳約$35，嚟緊中秋節、國慶假期想喺屋企食餐豐富晚餐，即以85折入手代金券，買靚生果、靚肉同家人一齊過節！慳足$35！代金券限時85折!

小象超市深圳旗艦店（官方圖片）

小象超市（福田會展中心城店）



地址：深圳市福田區福華一路3號領展中心城B1層

交通：深圳地鐵1號綫或4號綫到達「會展中心站」下車。



深圳超市推介【2】盒馬鮮生 —— 自己海鮮自己撈！可即場加工

以「河馬」為標誌的「盒馬鮮生」，是阿里巴巴於2016年開辦的超市。超市的最大特色，是大部份分店擁有大型海鮮缸並配備漁網，讓大家自行選擇將哪些魚、鮑魚、蝦、蟹帶回家，不怕買到不新鮮的水產。付款後，大家更可以請店員將海鮮加工，並即場享用。

盒馬鮮生 （深圳部份分店）

羅湖區笋崗街道梅園路71號萬象食家B2層88號

福田區福華三路118號皇庭廣場B1層

福田區福保街道益田村益田大廈1層

寶安區新安四路金海華府1棟薈悅城生活廣場1層

寶安區廣深路福永段77號益田假日天地B1層



深圳超市推介【3】盒馬奧萊 —— 超市界Outlet專售盒馬鮮生臨期貨品

由「盒馬鮮生」有開設超市界Outlet「盒馬．生鮮奧萊」，又稱「盒馬奧萊」，專售快將到期的廉價商品，包括零食、蔬菜、水果、麵包、餅乾、飲品、急凍肉、衛生用品等應有盡有，價格低至人民幣1、2元便有交易。

每晚8時之後，「盒馬奧萊」會推出折上折優惠進一步清貨。不少更接近到期日的商品會被貼上黃色的折扣標籤。不過有網民指商品打折後往往很快便被搶購一空，亦有人抱怨臨期貨品質素參差，搶平貨都要睇真啲！

盒馬鮮生奥萊（深圳）

深圳市羅湖區深南東路深業東嶺7A棟

深圳市龍崗區康樂路21路佳宏星悅城商業廣場1棟A105



深圳超市推介【4】挺惠買 —— 全球工廠直供倉被喻為「平民版山姆」

「挺惠買」是全球工廠直供倉，被網民喻為「平民版山姆」及「寶藏批發價超市」，用工廠直出價入手心儀貨品，包括大量零食、飲品、家居日用品、水果及玩具等應有盡有。全場貨品買一件也是批發價，沒有採捆綁式銷售！提提大家可在出發前，預早在微信「挺惠買」官方帳號申請會員，方可在門市購物享全場商品會員超低價。會員卡免費註冊，終身有效。

挺惠買（深圳）

深圳市龍華區梅隴路2號星河COCO City L2

深圳市龍華區大浪街道橫朗社區同富裕工業園區第5棟第2層（折扣倉分店）



深圳超市推介【5】大潤發超市 —— 常推$1優惠

大潤發超市在中國共有逾420間分店，當中有2間開設在深圳。深圳的大潤發超市非常大、貨品與設施種類多元。當中，和平路的分店除了有一般超市具備的商品，更有衣物、鞋履、玩具、床上用品、電器、單車、寵物出售。超市附設停車場、兒童遊樂場，帶同小朋友逛街的同時，也不怕他們會發悶。

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此外，超市常供應1元優惠——大家只需要人民幣1元，便能買到各類特價品。

大潤發超市（深圳）

龍華區民治街道民強社區民治大道328號嘉熙業廣場1-3層

龍華區龍華街道和平路147號



深圳超市推介【6】俄貨集市 —— 專售俄羅斯產品

俄貨集市是去年深圳新開業的超市，專門鎖售自俄羅斯出產的商品。進店前，大家已能看到俄羅斯套娃在店外迎接大家，而在場內，大家可以找到俄羅斯食品、日用品，當中包括朱古力、香腿、蜜糖等。俄貨集市在深圳暫時只得1間，喜歡嚐試異地味道的朋友不要錯過。

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俄貨集市

深圳市龍華區紅山六九七九20棟136



深圳超市推介【7】麥德龍 —— 源於德國的過江龍超市

對歐洲商品特別有興趣的朋友，可以到大型倉儲式超市「麥德龍」搜羅心頭好。麥德龍源於德國，有著不少來自德國的飲品，例如牛奶、熱紅酒等。超市採用會員制，要繳付人民幣199元（約港幣$221）的年費，方可享有會員優惠。不過，不成為會員也可進店購物。

麥德龍（深圳部份分店）

寶安區新安街道前進路南側冠城世家1棟1座A1A2

南山區沙河東路255號4棟

羅湖區寶安北路4008號2號樓1層



深圳超市推介【8】OLE精品超市 —— 走中產風格的超市

在香港逐過超市的朋友，相信對華潤萬家超市並不陌生。而OLE精品超市則是華潤萬家集團旗下的一個主打「高端」的超市品牌，目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內。店內裡主要銷售進口的貨品，因而價錢相對都會比較高，但各類商品應有盡有。

OLE精品超市（深圳部份分店）

南山區白石三道深灣匯雲中心四期G座B125

南山區工業三路1號匯港購物中心B1層

羅湖區寶安南路1881號深圳萬象城B1層

寶安區新安街道建安一路99號海雅繽紛城2層L2201號商店

福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城B1層



深圳超市推介【9】美宜多超市 —— 深圳起家的地道超市

美宜多超市同樣於深圳起家，走平民社區超市風格，分店大多都處於住宅區之中。與其他深圳的超市相比，美宜多的面積則不算大，但貨品的價格相當親民，且種類為數不少，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。

美宜多超市（深圳部份分店）

龍崗區布吉街道吉星花園9號樓102

福田區赤尾村三坊14棟

福田區田面新村1棟

羅湖區蓮塘街道長嶺路長嶺村75棟1-4號

羅湖區向西路88號廣東安裝大廈



深圳超市推介【10】沃爾瑪 —— 元祖級外資超市

成立於美國阿肯色州的「沃爾瑪」，於1996年進駐中國，成為首間在中國開分店的外資超市。時至今日，沃爾瑪在中國設有400多間門市，在行內地位甚高。而在深圳市內，沃爾瑪的分店多集中於福田區。

進在沃爾瑪，大家可以找到國內、外的品牌，除了一般超市常見的商品，更設有販賣服飾、鞋履的專區。

沃爾瑪（深圳部份分店）

福田區福星路21號

福田區香蜜湖香梅路2001號

福田區華強南路2002號南華花園1層

福田區八卦二路1號旭飛花園B棟1-2層

羅湖區鳳凰路12號中山花園大廈裙樓1-3室



深圳超市推介：山姆超市、Costco —— 港人熱門的倉儲式超市

山姆超市、Costco兩間來自美國的大型倉儲式超市，相信不少香港人經已聽聞，甚至已逛過數次。兩間超市雖同樣以售賣大型、份量多的貨品為賣點，但亦有分別。

想進一步知道兩者獨特之處的朋友，可參閱以下文章：

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