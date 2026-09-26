新手行山路線｜5條有樹蔭行山路線懶人包　城門水塘／鶴藪／茅坪

新手行山路線｜想輕鬆郊遊不如去有樹蔭的行山路線行山。《香港01》「好食玩飛」記者挑選了5條有樹蔭行山路線，適合行山新手，沿途大部份路段都有樹蔭，不怕暴曬，即看路線行程、交通方法！



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（漁護署網頁圖片）

新手行山路線【1】城門水塘

城門水塘是香港熱門行山路線之一，綠樹林蔭、景色宜人，周圍滿佈白千層樹林，沿途亦有大量樹蔭位，新手只需3小時就行畢全程，因此吸引不少港人前往登高遠足。每逢城門水塘滿溢時，更可觀賞到「水浸白千層」美景！另外，城門水塘更是漁護署規劃4大無障礙路線之一，輪椅使用者都可前往郊遊。

樹蔭行山路線 城門水塘

路線：菠蘿壩自然教育徑 --> 白千層林道 --> 主壩 --> 菠蘿壩起點

路程：約8公里

時間：約3小時



新手行山路線【2】河背水塘

河背水塘同樣是熱門樹蔭行山路線之一，初段路徑全是林蔭小徑，樹木既茂密又高聳，感覺陰涼又舒適，加上大部份路徑較為平坦，連新手都行得到。在河背水塘山徑更可觀賞到罕見的S型堤壩以及在水塘中央的小島。

樹蔭行山路線 甲龍古道至河背水塘

路線：甲龍林徑 > 河背越野單車徑 > 河背水塘

路程：約2.1公里

時間：約1小時



新手行山路線【3】青衣自然徑

青欣山的青衣自然徑鄰近長宏邨，出名鄰近市區又易行，是不少青衣居民的晨運徑。青衣自然徑大部份路段都有樹蔭，適合短途郊遊。途中更可以從近距離看到青馬大橋的景色與海景，不論睇日落還是夜景都一流。青衣自然徑設有多個觀景台，行至高處，可以將青馬大橋的美景盡收眼底，花半日來絕對不錯！

樹蔭行山路線 青衣自然徑行山路線

全長：約4.3公里

需時：約1小時30分鐘（包含尋找最佳拍攝位及休息時間約半小時）

交通： 於荃灣站A4出口巴士站，乘九巴42M線至長宏巴士總站下車；或於青衣城坐248M至長宏邨總站下車



新手行山路線【4】馬鞍山茅坪古道

茅坪古道是昔日村民來往沙田、馬鞍山及西貢的重要道路，橫跨了梅子林、茅坪、黃竹山、石壟仔及昂坪，沿途都有樹蔭，中途更有被稱「屋場竹林」的竹林隧道。稀有的茅坪藤皇便隱藏在茅坪坳的叢林中。

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樹蔭行山路線 馬鞍山茅坪古道

路線：大水坑站＞梅子林路＞茅坪古道＞茅坪坳＞藤皇＞北港古道＞竹林＞北港

長度：約7公里

時間：約2.5小時



新手行山路線【5】鶴藪水塘

鶴藪水塘家樂徑位於八仙嶺郊野公園範圍，行1個多小時就能登頂。在山頂可以俯瞰八仙嶺群峰下的水塘景色，天朗氣清時更可以睇到天空之鏡的美景，配上高低起伏山脈的開揚景觀，打卡一流！鶴藪水塘家樂徑以平路為主，而且兩旁都有樹陰，對新手來說不會很辛苦，適合一家大小來行山郊遊。

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