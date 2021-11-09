【城門水塘行山】城門水塘近期新建觀景設施「享逸台」，被美譽為「小千島湖」，更看到水浸白千層，絕對是今年郊遊不可錯過的景點之一！

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城門水塘行山｜新景點享逸台睇到小千島湖！遠眺水浸白千層

【城門水塘行山】城門水塘是香港熱門行山路線之一，綠樹林蔭、景色怡人，周圍滿佈白千層樹林，每逢秋季都會吸引不少香港朋友登高遠足。漁農自然護理署近月在山上修建一座觀景設施「享逸台」，獲「小千島湖」的美譽。

享逸台上亦可遠眺白千層景色。（漁護署網頁圖片）

享逸台上建有一座六角形涼亭，被翠綠山景及水塘抱擁，景觀開揚，能夠將城門水塘蜿蜒風景盡收眼簾，遠眺可觀賞大帽山以至葵涌一帶景色。

每逢城門水塘滿溢時，更可觀賞到「水浸白千層」美景，平靜的水面映照著白千層的景象，每年吸引不少攝影師及山友前往打卡影相！

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享逸台所在位置並不高，乘坐交通工具前往城門郊野公園，並沿城門畔塘徑前往13號郊遊場，再經山路步行約5分鐘，即可抵達享逸台。路線難度並不大，行山新手或合家歡齊齊出遊都不成問題。

享逸台上建有一座六角形涼亭。（漁護署網頁圖片）

交通方法

【1】荃灣兆和街乘搭專線小巴82號，前往城門郊野公園；或乘搭交通工具前往「可風中學」巴士站，沿城門道步行15分鐘抵達城門郊野公園。



【2】沿城門畔塘徑前往13號郊遊場，再經山路步行約5分鐘，即可抵達享逸台。

