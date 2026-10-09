扶手電梯兩側黑毛刷有什麼用？以為可刷鞋超錯　機電署揭真正用途

扶手電梯｜在香港搭港鐵、行商場時，都不難發現扶手電梯踏板兩側靠近邊邊的位置，有一整排黑色毛刷。由於毛刷的位置剛好碰得到鞋面，有些人甚至會順手把腳靠過去，以為可以順便刷鞋。然而，這排毛刷真正的用途恰恰相反，原來當中有保命細節不為人知，用毛刷刷鞋更屬極高危動作，想知道究竟這條毛刷有什麼實際作用？即看下文了解！



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扶手電梯黑色刷毛｜真正用途：防止鞋履貼近危險縫隙

這排容易被忽略的黑色刷毛，屬扶手電梯其中一項安全配件，學名為「裙板偏轉裝置」，沿護裙板兩側安裝。

香港機電工程署的自動梯現代化指引提到，裙板上設置毛刷型偏轉裝置，作用是將乘客的腳、鞋履及鬆散衣物推離梯級與護裙板之間的空隙，減低被夾困的風險。

扶手電梯運作時，梯級會持續移動，但兩側的護裙板屬固定結構，不會跟隨梯級活動，故此兩者之間必須保留細小間隙，而毛刷就負責提醒乘客不要太貼近這個潛在危險位置。

扶手電梯兩側常見的黑色毛刷。（AI生成）

扶手電梯黑色刷毛｜安全須知

扶手電梯黑色刷毛｜安全須知【1】鞋子貼著兩側極度危險

移動中的梯級與固定護裙板之間存在狹窄縫隙，如果鞋子（特別是軟膠鞋、洞洞鞋、長裙裙擺或鞋帶）貼近兩側，極易被捲入縫隙中造成夾傷。

扶手電梯黑色刷毛｜安全須知【2】軟膠鞋與長裙風險更高

材質柔軟的鞋子（如橡膠雨鞋、洞洞鞋）摩擦力大且易變形，極易被縫隙「咬」住；而長裙或寬鬆衣物垂下時也容易被捲入。

扶手電梯黑色刷毛｜安全須知【3】正確站立姿勢

搭乘時應站在梯級黃色安全線內，雙腳切勿緊貼兩側刷毛或護裙板。

扶手電梯黑色刷毛｜安全須知【4】黑色毛刷沒有感應停機功能

鞋子或衣物碰到毛刷，扶手電梯不會自動停止。只有物件被捲入梯級與護裙板縫隙，才有可能觸發停機，此時往往已經發生意外。

扶手電梯黑色刷毛｜安全須知【5】如遇衣物、鞋履被夾

不要強行拉扯，應立即按動扶手電梯兩端的緊急停機掣求助。

這些日常看似平凡的電梯配件，暗藏精密的安全設計。大家要拋棄錯誤的使用習慣，正確認識黑色刷毛的保護功能，遵守乘梯安全規範，才能有效避免意外，保障自身與他人的乘梯安全。

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