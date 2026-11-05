大灣區航空優惠｜台北機票$80起！東京/大阪/福岡85折 包20KG行李

機票優惠｜秋意漸濃，不少人計劃短線出走，不論是去台灣逛夜市、日本賞紅葉購物，或到舟山感受海島風光，平機票絕對是出遊關鍵。大灣區航空（GBA）宣佈推出全新限時機票優惠，多個熱門航點均有震撼價。其中台北來回機票更低至$80起，日本三大城市更有85折券。想趁秋季或年尾出發去轉短線旅行的朋友，記得看下去啦！



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大灣區航空限時優惠2大亮點

大灣區航空優惠亮點【1】超抵玩台北及心水航點

台北來回機票只需$80起（未連稅及附加費），另外亦有其他心動價航點如舟山（$120起）及沖繩（$220起），性價比極高。

大灣區航空優惠亮點【2】日本三大城市85折

除了超低價指定航點外，旅客只要登入GBA官方網站的「優惠券中心」領取專屬折扣券，預訂東京、大阪及福岡機票即可直接享有15%（即85折）的票價折扣，最適合準備去日本賞紅葉或血拼的哈日族。

經小編測試，官網預訂11月22日至25日出發，來回沖繩$1,464起，包20kg行李。

沖繩來回$1,464起。（官網截圖）

而11月20日至25日飛台北，包一件20kg寄艙行李，來回票價連稅後為$1,293。

台北來回$1,293起。（官網截圖）

搶票活動詳情一覽

適用航點：超低價系列-台北（來回 $80 起）、舟山（來回 $120 起）、沖繩（來回 $220 起）

85折折扣系列：東京、大阪、福岡

優惠日期：即日起至11月8日

旅遊日期：11月9日至12月17日



參與方法：欲享有日本航點85折優惠，需登入大灣區航空官網並前往「優惠券中心」領取專屬優惠券；優惠機票數量有限，售完即止，有興趣的旅客把握時機到官網搶購。

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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