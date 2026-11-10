搭飛機前快閃深圳可退$200離境稅　網民實測成功　附3步退稅教學

搭飛機｜離境稅｜大家在購買機票時，會不會留意到包含一筆$200的「香港飛機乘客離境稅」？近日，有網民在社交平台分享，在搭飛機前快閃深圳再返港，成功獲退$200離境稅，引起網民討論。 不過網民反應兩極。另外，小編整理了退稅的流程和所需文件。想知更多退稅攻略？即看下文！



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搭飛機｜網民實測成功退還香港離境稅

近日，有網民在Threads上發文分享，指在搭飛機之前去深圳走一轉，可以拿$200飛機乘客離境稅，現在皇崗口岸維持24小時通關，方便深夜往返。該網民其後補充退回離境稅流程如下：

網民在Threads上發文分享，搭飛機之前去深圳走一轉，可以拿$200飛機乘客離境稅。（Threads@chongchunyin）

該網民指，在飛前一日（即離港日前一日），23:59前經皇崗關口出境去深圳，並於翌日（即離港日前一日或離港當日）凌晨00：01經陸路入境香港；確保入境後直至搭飛機離港期間，不再經陸路或水路口岸離港。

該網民分享，在搭飛機當日離境之後，到網站申請離境稅退稅，上傳身份證、 登機證、 訂購機票收據的文件，經審核後網站會給予QR Code，可以到指定兌換店領錢。

另外，該網民指，申請退稅時需選擇退款方法，他建議，可選擇現金退稅，因月信用卡、支付寶和微信支付退款均需扣手續費。

網民分享退稅流程。（Threads@chongchunyin）

搭飛機｜網民意見兩極：車費蝕埋？住大西北先抵玩？

貼文曝光後，引來不少網民討論，有網民表示，「車費時間都蝕埋」、「完全唔抵玩$200」；不過，也有成功過的網民留言表示，「只有大西北人先抵玩」、「我也成功過，星期六凌晨機，星期四返深圳食晚飯，之後星期五00：00入境」。

離境稅｜符合退稅兩大關鍵條件

是甚麼條例可以拿回$200？香港政府早前擴大「香港飛機乘客離境稅退款」的豁免範圍，旨在惠及以陸空或海空模式轉乘的旅客。根據現行規定，凡經陸路或水路抵達香港，並於抵港當日或下一個曆日（翌日）內乘搭飛機離境的乘客，均合資格申請退款。然而，條款中亦設有另一項限制，乘客於離港當日或離港前一日，不得再經陸路或水路口岸離開香港。

凡經陸路或水路抵達香港，並於抵港當日或下一個曆日（翌日）內乘搭飛機離境的乘客，均合資格申請香港飛機乘客離境稅退款。（資料圖片）

機場禁區即刻拎錢！退稅申請3大文件及步驟

合資格旅客無需繁瑣手續，最快在出發當日即可在機場兌換現金：

必備3大證明文件：

【1】香港身證或有效旅行證件

【2】出發航班登機證

【3】載有已繳付離境稅（標記為「HK」項目）的機票收據或行程單

退款步驟與提款教學：

【1】： 出發當天辦妥登機及出境手續，進入機場禁區。

【2】： 登入「香港飛機乘客離境稅退款平台」網站，按指示上載上述證明文件。

【3】： 系統即時驗證審批，旅客可自選退款方式（包括信用卡、扣賬卡、支付寶、微信支付或現金）。

【4】： 選擇電子支付平台通常需要扣除相關手續費，選擇「現金退款」則可足額領取200港元。申請完成後憑系統生成的二維碼（QR Code），前往香港國際機場禁區內的指定貨幣兌換店，即可現場領取現金。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略