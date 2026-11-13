上飛機入座後千萬別脫鞋！空姐揭11分鐘黑色危機：赤腳恐喪命

搭飛機｜搭乘長途航班時，不少乘客為了追求極致的放鬆舒適，往往一入座就迫不及待地把鞋子脫掉，甚至換上拖鞋或赤腳踩在地毯上。然而，多位資深空服員與航空安全專家卻多次發出嚴厲警告，就是在機艙內千萬別隨便脫鞋，特別是在起飛和降落這兩個關鍵時刻，鞋子必須乖乖穿好，因為整趟航程中最容易發生突發事故，正正落在這些黃金時段。



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搭飛機｜關鍵逃生保命：起飛降落「鞋子穿好」是最後防線

航空安全專家Christine Negroni克里斯汀·內格羅尼在英國《太陽報》指出，整趟航程中最容易發生突發事故，如緊急迫降、滑出跑道或機件故障的時段，正是航空界俗稱「黑色11分鐘（Critical 11 Minutes）」的起飛前3分鐘與降落前8分鐘。

除了在「黑色11分鐘」必須穿好鞋子，航空安全專家兼《飛機失事調查》（The Crash Detectives）作者姬絲汀·妮格朗尼 (Christine Negroni)亦強烈呼籲，乘客搭機時應慎選鞋款材質。

起飛降落必須「鞋子穿好」。（AI生成）

她指出，許多旅客喜歡穿著高跟鞋、拖鞋或容易鬆脫的涼鞋登機，但一旦遭遇客機迫降或起火事故，緊急逃生充氣滑梯規定嚴禁穿著高跟鞋（因高跟鞋尖銳底部會刺破滑梯導致漏氣癱瘓）；而人字拖與薄底涼鞋在跑道油漬、碎石地或高熱殘骸中極易脫落，甚至會瞬間融化黏著皮膚。因此，最理想的乘機鞋履是透氣度高、具備堅固橡膠厚底且包覆性良好的運動鞋或球鞋，既能保證雙腳在意外發生時具備充足抗衝擊力，亦不會在慌亂狂奔時意外脫落。

關鍵逃生保命原因【1】爭取黃金逃生時間

根據美國聯邦航空管理局（FAA）客機認證標準，當意外發生時，全機人員必須在短短90秒內完成疏散，逃生分秒必爭。如果此時鞋子脫掉或放在座位底下、行李架上，慌亂中尋找、穿鞋會嚴重拖慢逃生進度。

關鍵逃生保命原因【2】地面危機四伏

就像英國《太陽報》在航空安全專題報導中引述專家所強調的：面對緊急迫降與撤離情境，正確穿著合適的鞋款至關重要。

一旦發生緊急疏散，機艙外或機艙地板可能散落大量碎玻璃、尖銳金屬碎片、外洩的燃油、甚至是高溫火苗。若乘客當時光腳、穿涼鞋或僅穿襪子，雙腳很容易被嚴重割傷或灼傷，直接喪失移動與逃生能力。

最理想的乘機鞋是運動鞋或球鞋。（AI生成）

搭飛機脫鞋折衷方案

針對長途航線中乘客容易因氣壓變化與久坐而出現雙腳浮腫、不得不脫鞋放鬆的生理困擾，國際機組人員培訓機構及航空醫學專家建議可採取折衷方案。

乘客應嚴格遵循「起降穿好、平飛換鞋」守則：即在客機滑行、起飛爬升至巡航高度，以及安全帶指示燈熄滅之前，雙腳必須維持完整著鞋狀態；平飛期間若需脫鞋，切勿赤腳踩踏地毯，而應自備乾淨厚襪或具備防滑防穿透鞋底的旅行折疊便鞋。

更關鍵的是，在客機進入下降階段（通常是抵達前30至40分鐘、機長廣播即將降落時），無論雙腳有多腫脹，都必須立刻穿回原先的包鞋，重新繫妥鞋帶，方能確保在最具風險的著陸階段構築起萬無一失的生命安全防線。

意外發生時慌忙尋找及穿鞋，會嚴重拖慢逃生進度。（AI生成）

搭飛機｜空姐揭露機艙衛生的暗黑真相

美國媒體新聞網站《Business Insider》在專題報導中引述多位現役空服員的說法，提醒乘客切勿在機艙內赤腳或脫鞋，不穿鞋在機艙內走動，背後的衛生與安全隱患遠超乎想像。

機艙衛生「暗黑真相」【1】地毯藏污納垢

航班與航班之間的轉場時間極為短暫，清潔人員通常只能進行基礎清理，地毯根本無法做到次次徹底深層消毒，上面往往殘留無數乘客踩踏帶進來的細菌、黴菌與污垢。

機艙衛生「暗黑真相」【2】廁所地板的液體危機

空服員更直言，機艙廁所地板上的液體常常「不只是水」，在遇到亂流或飛行晃動時甚至容易濺出。如果赤腳或僅穿襪子踩進去，再走回座位，衛生風險極高。

切勿在機艙內赤腳或脫鞋。（AI生成）

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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