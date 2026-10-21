行李箱怎麼選？資深空姐點名2款別買　硬殼易撞爛　耐摔選這款

搭飛機｜行李箱｜大家平時搭飛機去旅行時，是否都會選擇用一些較堅硬的硬殼行李箱，希望可以保護好行李箱內的物品？有資深空姐提到，這款行李箱看似「實淨」，但其實在貨艙運輸過程中，比其他類型的行李箱更容易破損。想知還有哪款行李箱是空姐不建議使用？即看下文！



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行李箱｜哪款行李箱不耐用？

大家去旅行時，都會用甚麼款式的行李箱？根據英國媒體《The Sun》報道，有16年空中服務員經驗的空姐Emilie提到，旅客最常使用的「四輪行李箱」與「硬殼行李箱」其實不太耐用，而且這類行李箱亦不如想像中的堅固與耐用。

空姐指旅客最常使用的「四輪行李箱」與「硬殼行李箱」其實不太耐用。（AI生成圖片）

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行李箱｜為甚麼硬殼行李箱更易爛？

Emilie指出，不少人都覺得硬殼行李箱比較耐撞，但其實硬殼行李箱實際上容易在貨艙受到其他行李箱袋的擠壓，因此更容易破裂。她表示，相較之下，布面行李箱因織物具備拉伸彈性，在受到外力擠壓時不易爆裂，能有效降低箱體粉碎性損壞的機率；但需注意布面防水及易碎品抗壓能力較弱。

而澳洲媒體Reader's Digest Australia亦曾引述美國航空地勤人員指出，大家應盡量避免使用塑膠硬殼行李箱，因為這類行李箱非常光滑，在行李車轉彎時很容易滑落，把上面的東西都帶走；相反，布質行李箱摩擦力更大，更容易固定在地勤人員放置的地方。

空姐指，硬殼行李箱比其他類型行李箱更容易破裂。（AI生成圖片）

行李箱｜四輪行李箱也容易壞？

另一款多旅客選用的行李箱款式就是四輪行李箱，但原來這款也不太好用？Emilie解釋指，如果四輪行李箱的其中一個輪子損壞，就可能大大影響移動效率，因此建議可改用兩輪行李箱。

空姐提到，若四輪行李箱的其中一個輪子損壞就會影響移動效率。（AI生成圖片）

行李箱｜哪款行李箱較好？

至於在購買行李箱時應該怎樣選擇較好？Emilie建議大家在購買時可以挑選顏色較鮮艷的款式，這樣在下飛機等待行李時，便可以更容易找到自己的行李箱。此外，她亦提醒白色的款式則容易累積污漬，所以最好避免選用類似款式。

空姐建議可挑選顏色較鮮艷的行李箱。（AI生成圖片）

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