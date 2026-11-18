日本旅遊｜日本酒店｜廁所禮儀｜日本是港人最愛的旅遊目的地，當地餐廳或酒店的廁所細節一向多，最常見的一定是衛生紙末端被摺成精緻的三角形。不少旅客以為這是為了方便下一位客人抽取，展現體貼的表現，甚至會在上完廁所後模仿摺疊。不過，最近日本旅館老闆發文呼籲住客：千萬不要隨便亂摺！到底背後有什麼原因？即睇下文！



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雖然不少人覺得這個三角形看起來很專業、很整齊，甚至會在用完廁所後順手摺好，想留給下一位使用者一個好印象。但近日日本青森縣老牌溫泉民宿「南部屋」的老闆在社交平台 X（前稱Twitter）發文，懇請民眾不要擅自摺三角形，背後原因主要有兩大點：

日本青森縣老牌溫泉民宿老闆在社交平台X發文，懇請民眾不要擅自摺三角形。（AI生成）

日本旅遊衛生紙大忌

旅遊注意｜1. 影響打掃進度

該民宿老闆指出，將廁紙摺成三角形是一個代表清潔完成的標記。這代表房務員已將洗手間徹底打掃乾淨，並補滿了衛生設備，讓住客可以安心使用，是一種品質保證的儀式感。如果旅客擅自摺疊，會發出錯誤訊息，令房務員誤以為該處已經清潔完畢。

民宿老闆指出，將廁紙摺成三角形是一個代表清潔完成的標記。（AI生成）

旅遊注意｜2. 小心傳播細菌

民宿老闆特別指出這是最關鍵的原因。清潔人員在摺疊衛生紙前，必須先徹底清潔雙手並戴上手套，確保過程無菌。一般客人在如廁後且尚未洗手前，若此時伸手摺紙，極容易將排泄物中的細菌如大腸桿菌沾染在廁紙上，對下一位使用者來說極不衞生。

從傳染病預防醫學的角度來看，未洗手便摺疊衛生紙更潛藏嚴重的健康危機。日本醫療與公共衛生專家指出，如廁完畢但尚未洗手前，手指極易沾染肉眼不可見的腸道致病菌。日本醫療機構過去就曾發生過因共同廁所的衛生紙被使用者徒手摺成三角形，進而引發約20人集體感染諾如病毒的院內感染案例。

根據日本厚生勞動省相關傳染病防範指引精神，如廁後徒手抓捏廁紙邊緣，形同將病原體直接轉移至下一位使用者的私密接觸物上，極易引發糞口傳染（接触感染）。因此，近年日本各大型醫院、診所及公共機構均紛紛在大門及隔間張貼告示，明令「請勿將廁紙折成三角形」（三角折りはご遠慮ください），倡導如廁後順其自然平整撕斷、儘速以肥皂徹底洗淨雙手，方為符合現代文明標準的真正禮儀。

直接上手摺疊紙巾，不符合衛生標準。（AI生成）

日本醫院早已明文禁止

事實上，這並非老闆單一的看法。日本不少醫院的公廁亦早已貼出告示，嚴禁使用者摺疊衛生紙三角形。告示指出，在洗手前觸摸衛生紙尾端，會增加細菌傳播的機率。為了公共衞生著想，用完即走、直接洗手才是最好的做法。

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