撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-04-01 17:50

【Staycation｜香港酒店】因為新冠肺炎疫情的關係，港人無得搭飛機去外地旅行，因此香港掀起了Staycation熱潮。住酒店當然少不了浸泡泡浴放鬆一下，究竟在眾多酒店之中，哪間獲得最多網民的好評？網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發起選舉，由300多名網民投票選出「最嘆浴缸泡泡浴酒店房」。

文華東方酒店套房的浴缸一向是打卡熱門之選。（文華東方酒店圖片）

投票準則包括浴缸景觀，例如海景、山景，特色浴缸如具按摩功能、獨立浴缸亦會加分。即使同一間酒店，浴缸體驗亦會根據房型有所不同，因此投票結果亦會列出指定房型，方便大家Bookmark！文華東方酒店的橢圓形浴缸和瑰麗酒店的雲石浴缸一向超受歡迎，不過在網民心目中卻只分別位列第3和第4位。想知邊間撼贏半島奪得榜首，立即按圖睇睇🛀👇👇

+ 6 + 6 + 6

🤩同場加映：網民票選最愛Staycation酒店Top10🤩

早前網民Brian Lee亦在群組裡發起了「我最喜愛Staycation酒店」選舉。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

每個國家都有不同的文化，一個不小心可能會踏進對方設的桃色陷阱。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

想知「一起去香港」是甚麼意思，立即觀看全文👉👉👉全球10句性暗示說話 韓國人邀請「去香港玩」有18禁意思？