撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-31 17:06

由於新冠肺炎疫情放緩，政府宣布泳池重開，而香港不少酒店同樣亦會開放泳池給住客，當中有很多都超適合打卡，更有面對維港的Infinity Pool！《香港01》旅遊頻道記者精選9間擁有超靚泳池的酒店Staycation套票優惠，包括四季酒店、半島酒店、Ritz Carlton、W酒店、Hyatt Centric、Eaton、朗廷酒店、帝苑酒店及銅鑼灣如心海景酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別酒店而定）

【1】四季酒店 —— 半價包3道菜晚餐

酒店推出超抵食住套票，入住一晚豪華山景客房包雙人早餐及3道菜晚餐套餐，更送手工製療癒浸浴包，可放鬆身心。酒店的Infinity Pool可飽覽維港海景，打卡一流！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【2】半島酒店—— 包三餐歎海景晚餐任飲酒

於酒店住一晚包歐陸餐廳Felix地中海風格晚餐，期間可享90分鐘無限續杯指定酒精及非酒精類飲品，餐廳為落地大玻璃設計，可邊食邊欣賞維港夜景。翌日亦可於大堂茶座享用二人早餐，還可獲贈外賣經典下午茶。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【3】Ritz Carlton —— 送香檳一支、免費升級房間

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚即送The Lounge & Bar雙人早餐，還可獲贈一支香檳，於指定日子更可免費升級房型。酒店泳池擁有落地大玻璃，不少藝人例如鍾嘉欣都曾經在這裡打卡！

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【4】W酒店 —— 包自助晚餐

酒店推出「雙重玩味」住宿套餐，入住一晚包雙人KITCHEN自助早餐及自助晚餐。酒店現時推出「肉食市集」主題自助餐，任食法國賽維爾生蠔、波士頓龍蝦、即煎鴨肝、現切西班牙黑毛豬叉燒、威靈頓牛肉、猴頭菇響螺湯、法式焦糖燉蛋等美食。

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1 號 電話：3717 2222

【5】維港凱悅尚萃酒店 —— 第二晚半價

Hyatt Centric酒店鄰近北角碼頭及港鐵站，所有房間都坐擁無敵海景，浴室則以大理石打造，浴缸前面就是維港，可以一邊浸浴一邊欣賞大片海景！酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【6】Eaton HK —— 歎手工朱古力、參加調酒工作坊

酒店推出「復活節品嘗住宿優惠」，套票優惠持續近一個月。除了包自助早餐外，還可品嘗本地手工朱古力，另外亦可參加調酒工作坊，跟著名調酒師調製特色雞尾酒。酒店的天台泳池充滿摩洛哥風情，成為一眾女生爭相打卡的熱點！

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逸東酒店 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【7】朗廷酒店 —— 送$1000餐飲消費額

The Langham推出「佳饌盛宴」住宿套餐，入住一晚送$1000餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳，包括自助餐、米芝蓮三星粵菜唐閣等，更可品嘗獲獎酒吧Artesian的三杯氈酒。酒店泳池位於頂樓，走華麗宮廷風，現時重開可以瘋狂影女神相！

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【8】帝苑酒店 —— 包人氣自助晚餐

酒店其中一個Staycation套票，入住一晚包自助早餐之餘，還有人氣雅苑座自助晚餐，任食海鮮和各款美食。酒店的泳池走地中海風，影女神風靚相就啱晒！

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帝苑酒店 地址：尖東麼地道69號 電話：2721 5215

【9】銅鑼灣如心酒店 —— 包雙人下午茶套餐

酒店其中一個住宿套票，入住一晚豪華客房包雙人下午茶套餐，歎多款鹹甜點。天台泳池超受女生歡迎，是打卡性價比高之選。

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銅鑼灣如心酒店 地址：銅鑼灣英皇道18號 電話：3553 2898

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