撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-04-12 16:56

【Staycation｜Dogcation｜香港酒店】Staycation熱潮不斷，香港各大酒店都推出各式各樣的套票優惠吸客，當中亦有不少寵物友善的住宿計劃，吸引一班奴才帶著家中主子入住歎世界。究竟在眾多歡迎寵物入住的就對岸中，哪間獲得最多網民的好評？網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發起選舉，由數十多名網民投票選出「我最喜愛寵物友善酒店」。

不少酒店歡迎寵物入住，吸引一班奴才帶同主子來個Dogcation歎世界。（ig @ reneebobo）

投票準則有3個，包括有提供寵物用品及寵物友善設施、酒店範圍或附近有毛孩散步的空間，以及IG-able，可以幫貓貓狗狗打卡。《香港01》旅遊頻道整理了最獲好評的頭5名，不少都提供可以入住海景房，有間更提供手推車外借服務！想知邊間撼贏著名Dogcation酒店The Murray奪得榜首，立即按圖睇睇🐶😸👇👇

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🛀🛀🛀同場加映1：網民票選最靚酒店浴缸Top10🛀🛀🛀

住酒店當然少不了浸泡泡浴放鬆一下，究竟在眾多酒店之中，哪間獲得最多網民的好評？網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發起選舉，由300多名網民投票選出「最嘆浴缸泡泡浴酒店房」。想知邊間撼贏半島奪得榜首，立即按圖睇睇🛀👇👇

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😍😍😍同場加映2：網民票選最愛Staycation酒店Top10😍😍😍

早前網民Brian Lee亦在群組裡發起了「我最喜愛Staycation酒店」選舉。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

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