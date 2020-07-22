全球20大最值得朝聖Starbucks　首爾水中星巴克　有間開在貨櫃裡

全球最大的連鎖咖啡品牌Starbucks分店遍布全球，各地門市很多時都會加入當地的特色和文化，打造獨一無二的店面。最近韓國首爾即將有一間新的分店落成，坐落於漢江中央，通過落地大玻璃可以飽覽美麗江景及夕陽，引起網民熱議。《香港01》旅遊頻道記者精選了全球20間超美星巴克，看看你去過幾多間吧！

韓國首爾即將有一間新Starbucks分店，位於漢江中央，為全球首間水上門市，預計將於8月至9月開幕。（網上圖片）

不要以為Starbucks就一定是品牌顏色墨綠色，或以常見的原木打造，原來有兩間竟然是藍色和粉紅色！在20間Starbucks分店中，亞洲佔了不少，包括日本、台灣，當然少不了香港！

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💡全港20間高質爆汁漢堡推介💡

香港除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

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