撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-14 16:05

周末好去處｜天文台預告周末最高氣溫高達33度，炎炎夏日，最爽一定是躲在室內歎冷氣。《香港01》旅遊頻道記者整理了5個最新打卡及購物的室內好去處，包括誠品台灣市集、IKEA、LINE FRIENDS期間限定店等。

【1】IKEA宜家家居 —— 全屋翻轉主題體驗館

IKEA開設了「Upside Down」主題體驗館，傢俬全部都翻轉晒，在這裡打卡營造反地心吸力的視覺效果。場景以夏日風情為主題，庭院佈置以大自然元素為主調，有多款綠色家居，牆壁和地板則鋪上人造草皮配搭木系裝飾。

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宜家家居銅鑼灣「Upside Down」主題體驗館 地址：銅鑼灣柏寧酒店地下 日期：2021年5月13日 - 5月30日

【2】誠品書店 —— 台灣文青復古市集

誠品書店聯乘太古城中心舉辦《古早味，呷飽沒？》活動，設有5大台灣50年代懷舊打卡場景，包括淡水柑仔店、愛玉冰菓室等。另外還有超過600款台灣美食、古早味蛋糕、超過300件文創精品，各位台灣迷今個weekend記得去打卡掃貨喇！

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《古早味，呷飽沒？》展覽 地址：太古城中心二樓中庭及中橋 日期：由即日起至6月20日

【3】LINE FRIENDS期間限定店 —— 多款可愛BT21 Baby精品

於去年陸續結束香港港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日以期間限定形式回歸！今次以「HAVE A NICE TRIP」為設計主題，以昔日信封上的「紅白藍」色為主色調，配上代表人物BROWN及CONY去旅行的模樣，一解大家疫情下的出國癮！除了經典商品如抱枕及筆記本外，還有BT21 Baby的精品、LINE FRIENDS口罩等，各位粉絲還不趕快掃貨！

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LINE FRIENDS POP-UP STORE 【銅鑼灣店】 地址：銅鑼灣希慎廣場3樓305號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 21:00 【觀塘店】 地址：觀塘道418號創紀之城5期apm 1樓L1-9A 營業時間：星期一至日11:00 - 21:00

【4】香港藝術館——維港前仙氣白雲裝置留影

香港藝術館自翻新之後成為文青愛好打卡去處，除特定展區之外，基本是免費開放，大家可以在多不勝數的藝術裝置前尋找喜愛的角度留影。當中最受歡迎的有充滿仙氣的白雲椅子，面向維港有種悠閒、出塵的感覺。

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香港藝術館 地址：尖沙咀梳士巴利道10號 開放時間：星期一至三、五10:00 - 18:00，周末及公眾假期10:00 – 19:00（星期四休館）

【5】大館 —— 特色裝置場景打卡

大館當代美術館經常舉辦各類藝術展覽，是熱門文青蒲點之一。最近就展出「九龍皇帝」曾灶財、蛙王郭孟浩、等著名藝術家、書法家的作品，其中亦不乏特色裝置場景，例如燈泡簾幕、打卡甚有味道。👇👇👇按圖看藝術展資料及推介打卡位👇👇👇

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大館當代美術館（賽馬會藝方） 地址：中環荷李活道10號（中環站D1出口） 開放時間：11:00am – 7:00pm（逢星期一休館）

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