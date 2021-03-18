撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-18 18:30

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，每食一款都會在網站寫下食評，被封為「即食麵之神」。他每年都會公佈各地的最佳即食麵排行榜，最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！

即食麵達人Hans Lienesch公佈2021年香港即食麵Top 10，當中包括多款日清的港產即食麵。（theramenrater.com）

10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！另外壽桃牌亦有不少款式受到即食麵之神的青睞，包括兩款重口味的東南亞口味拉麵。想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全球盒裝即食麵Top10😋

除了香港即食麵外，早前即食麵達人亦公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，分別來自台灣、香港、日本、馬來西亞、印尼及內地品牌，當中台灣有四款入榜，成為贏家。由謝霆鋒研發的「鋒味拌麵」是唯一上榜的香港牌子，不過現時只能在台灣買到。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

在韓國，即食麵其實是性暗示的一種，邀請對方到家中食麵代表了希望與對方共度美好的一夜。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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