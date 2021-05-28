撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-05-28 07:02

網上酒店Staycation話題，往往離不開極品惡客的無理取鬧事例，究竟酒店會否設有黑名單針對這些「西客」？近日就有網民在社交平台分享酒店業內做法，當中住客4種資料，會被酒店內部紀錄。

近日Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」內有新帖文，引來不少自稱為業內人士的網民留言。（Facebook截圖）

據說酒店潛規則之中有住客「黑名單」，有自稱行內工作的網民就分享多個內部事務手法，包括如何提醒同事該客是麻煩友，甚至有更多住客行為、喜好等資料會被紀錄下來！👇👇👇入黑名單有機會被拒住酒店？按圖看網傳4大酒店做法👇👇👇

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以上都是網民分享的酒店潛規則，或者不成文規定，記者從官方正式渠道查詢，酒店方面自然不會評論。不過正如有網民所講，這些規定不是針對客人，往往都是提醒職員做好準備應對，目標都是正面的，希望服務能令客人滿意。

😡同場加映1：即check自己是否麻煩住客😡

想避免Staycation時誤做「西客」，有網民就列出了8大類極品客人及事例讓大家參考！👇👇👇用舊曆生日搲著數不算最癲！按圖看其中3類「酒店終結者」👇👇👇

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🍋同場加映2：一包檸檬茶等於7粒方糖？🍋

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