撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-05-25 18:05

時有聽聞酒店員工爆住客惡行，有網民發起「一人一個西客行為」討論，望大家以此為鑑，避免Staycation時誤做西客。《香港01》旅遊頻道記者整理海量網民留言，綜括出8類極品客人及事例讓大家參考。

近日有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」中發起討論。（Facebook截圖）

帖文一出，數天之內已有數百個網民留言！有批評港人「高高在上」，狂搲著數可恥，有些卻嘲入住酒店有任何要求都是「原罪」，也有「花生友」想聽極品客人事蹟，直言希望「請酒店從業員secret group過來開壇」。

網民：呢啲要check in青山

多個留言分享見聞過的西客事件，用舊曆生日、拍拖半周年的名目去搲著數算是小事，有些客人甚至無理投訴「送嘅生日蛋糕太大」、派對屈蛇多人入房、搗亂房間設施後反屈酒店問題等等。有一單「熟客」事蹟更為奇情，令網民不禁概歎該客人應該「check in青山」而非入住酒店。👇👇👇按圖看8種另人嘩然的Staycation西客經歷及評論👇👇👇

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💩同場加映1：酒店員工親爆難忘經歷💩

早前香港酒店工會於YouTube頻道邀請了房務部員工和接線生，分享多個住客的缺德實例。👇👇👇曾有醉客掟屎上天花板？按圖看部分Staycation惡行👇👇👇

「叫KFC外賣」竟成業界暗語？想知全部10種住客惡行，請按➡️【酒店員工爆10大Staycation惡行 天花板有屎、情趣用品用完隨地放】⬅️觀看全文

🛏️同場加映2：訂房必知注意事項🛏️

買staycation package和購買其他東西一樣，最緊要做齊功課，否則可能中招魔鬼細節，破壞美好假期。👇👇👇按圖看經常讓客人誤會的酒店服務問題👇👇👇

究竟帶BB住酒店需要付額外費用嗎？請按➡️【Staycation必知7個訂房魔鬼細節 BB都計人頭/生日禮遇正日先有？】⬅️觀看全文

🏕️同場加映3：荒謬露營行為事件😂

新手露營很多事不懂，結果可能做出不少荒謬行為。以往香港都曾有令人不可置信的營友經歷，這裡就看到其中7件事件。👇👇👇為何被蚊叮都要報警？按圖看7件露營膠事👇👇👇

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