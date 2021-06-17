撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-17 07:00

【Staycation中伏 / 酒店陷阱】消費者委員會（消委會）近日公開有關Staycation「宅度假」之投訴個案，當中不少是因為消費者對酒店住宿細節有誤解而衍生的問題。想避免「期望落差」造成的「中伏陷阱」，必先在入住前先確認服務及安排細節，《香港01》旅遊記者列出以下9條問題，讓大家跟著清單問酒店。

酒店Staycation是現時最熱門的度假方法之一，不過消委會指屢接獲相關投訴。（HausPhotoMedia/Unsplash）

先向酒店確認詳情避免誤會

消委會接獲多宗Staycation投訴，包括有酒店房間景觀與官網宣傳圖片不符，也有帶貓到寵物友善酒店卻被拒入住等個案。另外，網上亦不時見到有住客投訴酒店設施、安排不妥，例如輪候不到入泳池、被轉場到其他地方用膳等等。

有時酒店預訂平台上所提供的資料可能不足，容易令人產生誤會，所以如果有疑問或者特定要求，最好先致電或以電郵向酒店或預訂平台查詢細節！《香港01》旅遊記者總結了以下列出9條staycation前應了解清楚的問題，大家入住前可以跟著問亦👇👇👇自行佈置房間可能需收附加費？按圖看9條必問問題👇👇👇

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消委會給予6大建議

除了在入住前和酒店釐清細節，還有更多方法可以保障自己。消委會建議消費者選擇酒店時，應參考官方網站提供的服務資訊，參考不同網站的評價，還有以下6個提示給大家。👇👇👇不想住完有手尾跟？按圖看消委會貼士👇👇👇

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🛏️同場加映1：訂房必知注意事項🛏️

買staycation package和購買其他東西一樣，最緊要做齊功課，否則可能中招魔鬼細節，破壞美好假期。👇👇👇按圖看經常讓客人誤會的酒店服務問題👇👇👇

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🛁同場加映2：浴缸防菌消毒必學🛁

到酒店Staycation時，如果擔心浴缸不夠潔淨，可以怎樣做？是否一定要自帶器具用品清潔一次？👇👇👇有個超級「懶人辦法」！按圖看建議👇👇👇

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