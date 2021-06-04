撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-04 16:48

去酒店Staycation有時會有浴缸，不過如果清潔得不乾淨有機會引致嚴重健康問題？英國曾有女子因為浸浴而感染惡菌，最後弄得要切掉右腳才能保命！處理浴缸真不能掉以輕心，下文提議大家7個處理浴缸的方法，避免和細菌共浴。

時有酒店被爆出清潔問題，如果浴缸不乾淨，後果可大可小。（ErikaWittlieb/Pixabay）

英國女子浸浴感染腦膜炎雙球菌

綜合英國媒體報道，當地一名25歲女子布里格斯（Lauren Briggs）於2021年1月時，在朋友家中浸浴兼借宿。怎料翌日早上，朋友發現她倒在地上喘氣，之後更陷入昏迷，立即叫救護車送院。經醫生檢查後發現她感染了腦膜炎雙球菌！👇👇👇按圖看染菌後情況👇👇👇

Staycation浴缸防菌消毒7個實用妙招

到酒店Staycation時，如果擔心浴缸不夠潔淨，可以在使用前，自己先清潔一次。有網民曾分享自帶細支裝消毒用品去清潔。👇👇👇最後有一個超級「懶人辦法」！按圖看7個建議👇👇👇

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💩同場加映1：酒店有黑名單？💩

究竟酒店會否設有黑名單針對這些「西客」？近日就有網民在社交平台分享酒店業內做法！👇👇👇按圖看哪些行為資料會被紀錄底👇👇👇

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🥤同場加映2：最甜汽水是哪款🥤

超級市場、便利店內汽水款式眾多，哪款含糖量最高？記者就營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，發現有1款甜度比芬達高2.5倍！👇👇👇第一位是韓國出品？按圖看汽水含糖量TOP 17👇👇👇

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