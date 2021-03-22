撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-22 13:50

酒店一向都是撞鬼的熱門地方，向來都有不少都市傳說。最近有網民在香港討論區發帖，分享自己與朋友最近在荃灣某間酒店Staycation時親身經歷的靈異事件，引起網民熱烈討論，更紛紛猜測到底是哪間酒店這麼猛鬼！

大膽的小威妹百無禁忌，平時最愛觀看靈異節目及各種鬼故，透過《旅行異聞錄》為膽粗粗的各位，分享都市傳說、酒店怪談、迷信文化、旅遊禁忌，等你知多啲！如果你都有靈異的旅遊體驗，歡迎電郵至travel@hk01.com。

網民在討論區分享了自己在荃灣某間酒店親身經歷的靈異事件，相當嚇人！（示意圖）（@felipepelaquim/Unsplash）

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事主分享，自己兩星期前和朋友到荃灣某間酒店過夜，玩到半夜準備入睡之際，就發生一連串的靈異事件。開心Staycation變成驚魂夜，相當恐怖！雖然事主沒有開名，亦沒有上傳任何相片，但荃灣酒店不多，加上事主形容「間酒店超高、房間用色好暗」，很多網民認為答案呼之欲出，大概估到是哪間酒店。想知事主經歷了哪些驚悚時刻，立即按圖睇睇5大撞鬼奇遇及網民睇法😱👇👇

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👻同場加映：網民熱數全港10大風水邪局👻

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*風水命理之說僅供參考，請勿過度迷信*

👻同場加映：海洋公園迪士尼樂園11大靈異傳聞👻

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