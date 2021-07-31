【廚房 Staycation酒店】自疫情後，Staycation 是不少情侶最愛的拍拖活動之一。不少情侶分開住，平時都沒什麼機會「煮飯仔」，《香港01》旅遊記者精選了10間有小廚房的酒店，讓各位情侶嘗試「同居」滋味。



不少情侶與家人同住，平時沒機會二人世界煮飯仔，租借廚房價錢又不平，不如索性去Staycation兼煮飯仔！👇👇👇精選以下10間連廚房的酒店，部份更有焗爐，非常方便👇👇👇

【1】The Pier

位於西貢白沙灣的The Pier，非常有渡假feel，除了有露台，房内也有廚房，電爐、焗爐都有，簡單西餐完全無問題

地址：西貢白沙灣街9號

👇👇按下圖睇晒全部10間👇👇

+ 16

😎😎同場加映1：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺😎😎

網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」裡發起了選舉，經由6百多票投票選出「我最喜愛Staycation酒店」。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

+ 6

其餘5位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺

🤣🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔