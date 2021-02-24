撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-02-24 06:00

「你呃人！」原來會呃人的不止是人，食物都可以呃人！有些食物明明聞落香噴噴，但食落就一般般，有網民以「有咩食物聞落好香但食落又唔係真係咁好食？」為題展開討論，熱數出10個「香味誘騙」的食物！

有時有些食物，臭覺和味覺落差可以非常大，《香港01》飲食記者整理網民熱數10個好聞唔好食的食物，當中你有無中過伏？👇👇

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🤣🤣同場加映1：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

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😍😍 同場加映2：外國人眼中20大香港美食排名 奶茶不上榜雲吞第2 第1由細食到大 😍😍

細細個讀書已經聽「香港是美食天堂」，雖然這一年因為疫情關係我們未能飛去外地品嘗外國美食，但其實外國人又何嘗不掛念香港的蛋撻和點心呢！專門介紹世界各地美食的外國網站TasteAtlas，跟據全球63,402票綜合了最值得推薦的香港美食排名，點擊圖片睇你最愛的本士美食又是否上榜？👇👇

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