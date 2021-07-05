撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-07-07 13:08

【大叔的愛香港版場景 / 拍拖打卡景點】由MIRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌主演的ViuTV《大叔的愛》引來一致好評，不止是鏡粉，連男觀眾都大讚劇集好笑兼溫馨，實行要晚晚追劇！

劇集在全港各個地方取景，當中不少都非常打卡able，《香港01》遊旅記者整理了劇中10大景點，方便各位鏡粉朝聖之餘，男女朋友去拍拖都啱！

《大叔的愛》戲照

【1】中環香港摩天輪：

劇中KK大叫「田田 I LOVE YOU」的經典場景，即使你不是大叔，都不妨學KK在這裡示愛！

👇👇👇點擊下圖睇晒全部10個景點👇👇

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😎😎同場加映1：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺😎😎

網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」裡發起了選舉，經由6百多票投票選出「我最喜愛Staycation酒店」。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

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🤣🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔