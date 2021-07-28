鶴藪郊遊徑｜短程易走享受田園風光　登觀景台一覽龍躍頭粉嶺景色

鶴藪郊遊徑是一道循環的山徑，連接鶴藪郊野公園燒烤場至丹竹坑，西面路段是較為費力沿山脊走，而東面則是平坦小徑穿梭於田野間。

長度：2.5公里 時間：1小時



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鶴藪郊遊徑】

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