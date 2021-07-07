薄扶林樹木研習徑｜易行多打卡位俯瞰維港靚景　認識多種有趣植物

旅遊
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薄扶林樹木研習徑環繞太平山頂盧吉道一圈，亦為香港最著名的觀光徑之一。樹木徑起點位於山頂纜車站，繞過太平山的北坡，至與克頓道交界的休憩處完結，為香港最長的樹木研習徑，亦為首條介紹香港原生樹種的樹木徑。

長度：2.2公里　時間：1小時

樹木徑所介紹的全為香港土生土長，非從外地引入的樹種，包括有榕樹、梭羅樹、白桂木和山烏桕等共15個品種。在樹木徑中段，不難發現最引人入勝的一棵巨無霸──印度橡樹。薄扶林樹木研習徑另一最大的特色，便是全徑大部份的路段都可俯瞰整個維多利亞港的景色，了解樹木的同時亦可欣賞香港美景。

按圖即睇薄扶林樹木研習徑導賞點、攝影貼士、交通資料與沿路靚景👇👇👇

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：薄扶林樹木研習徑

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