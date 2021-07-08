撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-07-08 16:45

無印良品（MUJI）的商品價錢親民，而且設計簡約，一向受到不少人喜愛。台灣MUJI每年都會公布熱銷排行榜，最新2021上半年的人氣熱賣商品已經出爐，幾乎每樣都可以在香港買到！想知道自己的心愛好物有沒有上榜？即睇下文啦！ （文中提及的價錢皆為港元）

【第10位】PP抽屜衣箱（深型）$180

全白色調的抽屜衣箱適用於衣櫃，可讓衣物收納整齊，可堆疊最高4層，充分利用衣櫃內的空間。另外能加裝輪子，方便移動。

【第10位】PP抽屜衣箱（深型）$180（台灣Muji圖片）

【第9位】壓克力冷水筒（1L/2L） 約75港元

這款水樽（台稱水筒）是台灣無印限定，由日本生產。水樽設計為可擺放於雪櫃門的尺寸，特別設有螺旋式上蓋以及茶包濾網設計，讓出水、泡茶更方便，而且方便清洗。

【第9位】壓克力冷水筒（1L/2L） 約75港元（台灣Muji圖片）

去年的台灣無印熱銷榜中，有不少都是衣物類。2021年趨勢則改變了，幾乎全部上榜好物都是家品類，包括同時可以散發香氣和當作床頭小夜燈的香薰噴霧器，亦有風靡台灣少女的化妝綿上榜。此外，有一種人氣家品，雖然售$1300港元仍能打入三甲？👇👇👇即睇2021 MUJI人氣好物Top10👇👇👇

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💡同場加映1：日本MUJI迷嚴選8大廚房收納好物💡

無印良品（MUJI）是不少日本人尋找收納工具的好地方，從廚房、浴室至客飯廳等都應有盡有，不過貨品太多始終會令人眼花繚亂，不知應該買哪一款才不會「中伏」？早前，日本找來三位著名的MUJI達人推介8款必買廚具收納好物。👇👇👇即睇哪一款最適合用來將你的廚房變得更整齊！👇👇👇

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💡同場加映2：台灣@cosme 10大止汗劑💡

夏天是汗水的季節，出街猶如進入一個大型蒸爐，大汗的朋友站在原地一會兒已經大汗淋漓。如果腋下濕透，加上散發汗味，簡直尷尬到極點！因此止汗劑和香體爽身產品就成為了炎夏救星，網民推薦10款台灣@cosme好評產品，大部分都可以在香港買到！👇👇👇即睇10款網民好評止汗劑👇👇👇

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