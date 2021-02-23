撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-23 15:02

MUJI無印良品的零食好味之餘價錢亦相宜， 因此一向非常受歡迎。日前台灣MUJI公佈了最新人氣零食10強，幾乎全部都可以在香港買到，而且很多都是$15有找，CP值極高，最啱做辦公室零食或者在家煲劇睇戲時品嚐！

白朱古力士多啤梨是MUJI的人氣朱古力類零食之一。（ig @ ig @ mio___02）

10款零食中，有多款朱古力類小食上榜，包括白朱古力士多啤梨、越食越上癮的朱古力麥粒等，當然亦少不了MUJI的代表零食棉花糖！不過這款棉花糖竟然被呢款打敗，屈居亞軍，立即按圖睇睇台灣無印良品10大熱賣零食😋👇👇

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除了零食外，即食麵亦是久不久就會癮起的食物。即食麵達人Hans Lienesch每年都會公佈最強即食麵排行榜，日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」榜上有名。另外早前賣到斷貨的人氣老媽拌麵麻辣鴨血寬粉不負眾望，奪得亞軍，記者試過都認為是眾多鴨血產品中味道數一數二的牌子。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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🤩同場加映：IKEA打掃收納必買好物Top10🤩

IKEA的生活家居好物種類豐富，加上價錢實惠，設計簡約，吸引不少人採購。最近台灣IKEA公佈了2020的實用家居小物人氣銷量Top 10，包括收納盒、密實袋、噴水壺、各款廚房用具，全部香港買到，而且大部分$10有找！按下圖即看IKEA實用生活家居好物排名！😍👇👇

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