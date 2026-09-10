街上不小心踩中地上的香口膠（口香糖），回家後卻發現膠漬已經變硬、變黑，而且非常頑固地「黐實」鞋底，你可能都曾為此而苦惱。日本富士電視台節目《ノンストップ！》分別針對「剛踩到」、「已踩到一段時間」、「踩到很久了」的情況，教你用3招輕鬆去鞋底的香口膠污漬，而且工具非常簡單！



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（《ノンストップ！》節目截圖）

清理香口膠【第一招】「剛踩到」香口膠——只需1張紙

如果鞋底剛剛踩到香口膠，由於它仍處於具有黏性及柔軟狀態，此時只要找出一張收據（或其他感熱紙），將印有文字的一面貼在口香糖上，然後借助體重用力在地面踩三下。撕開收據後，就會見到全塊香口膠輕鬆從鞋底剝落！

（《ノンストップ！》節目截圖）

不過，收據其實只適用於「新鮮熱辣」踩中的香口膠，如果是回家才發現中招，而香口膠已經變硬，又可以如何拆解？👇👇即睇日本節目教3大秘技輕鬆拯救鞋底👇👇

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清理香口膠【第2招】回家才發現——1個冰袋搞掂

如果是回家才發現，由於香口膠已經變得乾硬，因此要先準備一個冰袋。直至鞋底的香口膠變硬，就可以用牙籤將整塊香口膠輕鬆挑出來！

清理香口膠【第3招】已踩了很久——靠沾油棉花

先準備的材料包括橄欖油和棉花（或紙巾）。棉花沾滿油後，在鞋底的香口膠上慢慢擦拭。油含有可以溶解香口膠的成分。因此就算已經隔了一段時間，用這個方法亦可有效去除鞋底的香口膠！

同場加映一：拉鏈卡住怎麼辦？日本家務達人教一招急救秒變暢順

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同場加映二：夏天失眠怎麼辦？日本專家教6招炎夏不失眠貼士！

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愈瞓愈熱點算好？睡前飲冰水是大忌！即睇全文：失眠｜日本專家教6招炎夏不失眠 睡前飲冰水、穿短袖衫睡就錯了

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