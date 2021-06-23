撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-23 15:37

香港的夏天氣溫持續高企，每日面對攝氏30度以上的高溫天氣早已成為日常，尤其是外出戶外活動時，加上長期配戴焗促的口罩，如果未能及時補充水分，就有機會增加中暑風險！早前，日本厚生勞動省分享兩招簡單方法檢查自己有無中暑或脫水症狀，夏天進行戶外活動必睇！

（網絡圖片）

日本的夏天同樣要面對「熱辣辣」的高溫天氣，根據日本消防部門的統計調查指，2020年6月至9月有超過6.5萬名日本民眾，因為中暑（熱中症）而需要緊急送院救治，究竟有沒有方法可以知道自己有無中暑症狀？👇👇👇見字飲水！必睇日本厚生勞動省2招Check有無中暑症狀👇👇👇

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夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？夏天有不少人都會隨身帶著迷你風扇已經，不過大家又有沒有試過用這類「消暑神器」時，迎面吹出來的風不但無法為身體降溫，反而會愈吹愈熱！早前，有日本醫生指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！👇👇怕熱人士必睇一招吹風扇體溫秒降6°C👇👇

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夏天超熱，回家後馬上開冷氣，大部份人會調低冷氣機溫度，希望快點降溫。然而，這樣做原來不單沒有效果，更會令耗電量上升。有日本電視節目教做一個步驟，可令室溫2分鐘快速下降，更加慳電！👇👇👇即睇日本節目教一招開冷氣快速降溫絕招👇👇👇

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