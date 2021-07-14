【酒店熱話 / Staycation熱話】近日有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享自己入住旺角一間酒店的中伏經歷，開水龍頭打算浸浴時，竟然流出黃色的污水，非常噁心！



有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享自己入住尖沙咀一間酒店的中伏經歷。（Facebook @「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖 ）

事主表示「原本住宿體驗尚算滿意」，怎料翌日起床後打算浸浴卻發生這樣的事情，令他感到不滿。帖文引起網民熱烈討論，不少人抵死形容是「屎水倒流」、「一級硫磺正呀喂」。想知係邊間酒店、酒店如何回應，立即按圖睇睇😨👇👇

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😲同場加映1：酒店房間8件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？床尾巾其實不是裝飾品？原來酒店放4個枕頭背後有貼心原因？立即按圖睇睇8樣酒店物品的實際用途😲👇👇

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😨同場加映2：醫生揭酒店房間衛生黑點Top 16😨

Staycation熱潮持續，但其實酒店房內暗藏了很多細菌溫床，如果酒店清潔手法不妥，隨時播毒！早前台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的16個位置，立即按圖睇睇酒店藏菌陷阱Top16😱👇👇

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