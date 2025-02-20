縮骨遮推介｜日本評測防UV縮骨遮！MUJI排第6 日系品牌奪最高分
【縮骨遮推介】香港的夏天炎熱多雨，外出時不少人都會隨身帶備一把縮骨遮（折疊傘），不論何時何地都可以用作「遮光、擋雨」！日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前挑選11款日本人氣品牌的防UV縮骨遮，包括無印良品（MUJI）、UNIQLO、GU、macocca等，看看哪款的防曬隔熱效果最好，部分香港可以買得到！
縮骨遮推介｜日本實測防UV縮骨遮Top 11 MUJI/UNIQLO/Wpc.邊款最好用？
《LDK the Beauty》今次採用以下5個測試進行評分，分別比較11款產品的防曬度、涼爽度、撥水性、整體構造及便攜度。
【測試1：防曬度】在雨傘表面、臉部及頸部分別貼上測試紫外線變化的試紙。在陽光下，根據紫外線試紙的變化・計算出每款產品的真正防UV率。
【測試2：涼爽度】利用電暖爐將溫度提升至攝氏42度，測試傘內溫度，檢查是否有效降溫。
【測試3：撥水度】將所有標示為「晴雨兼用」的產品，利用灑水裝置測試其布料的撥水性。
【測試4：整體結構】專家檢查每款雨傘的設計和結構，以及打開、收起時的流暢度。
【測試5：便攜度】檢查每款雨傘的設計、重量、尺寸及是否容易收納。
《LDK the Beauty》合共挑選11款防UV縮骨遮進行評測，包括無印良品（MUJI）、UNIQLO、GU、macocca等，到底哪一款評分最高？即睇完整排名！
縮骨遮推介【第11位】UNIQLO 抗UV折疊傘
防曬度：C
涼爽度：B
撥水性：A+
整體構造：A+
便攜度：B
防UV率：84.6％
撥水性能高，回轉式傘骨可承受強風。惟雨傘不具備隔熱和遮光功能，因此在涼爽度及防曬度方面的評分較低。
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縮骨遮推介【第10位】GU 折疊傘（アンブレラ +E）
防曬度：C
涼爽度：B
撥水性：A+
整體構造：A
便攜度：A
防UV率：85.3％
體積輕巧，容易收納。不過在阻隔紫外線及隔熱功能方面稍為遜色，基本與一般沒有防曬功能的雨傘分別不大。
縮骨遮推介【第9位】Eono 自動折疊傘
防曬度：B
涼爽度：B
撥水性：A+
整體構造：B
便攜度：C
防UV率：87.1％
縮骨遮推介【第8位】Rose Blanc 3段式折疊傘
防曬度：B
涼爽度：B
撥水性：A+
整體構造：A
便攜度：A
防UV率：88.7％
縮骨遮推介【第7位】SuForm 晴雨兼用自動折疊傘
防曬度：A
涼爽度：A
撥水性：A
整體構造：B
便攜度：C
防UV率：91.7％
縮骨遮推介【第6位】無印良品 晴雨兼用折疊傘
防曬度：A
涼爽度：C
撥水性：A+
整體構造：A
便攜度：A
防UV率：91.6％
雨傘的結構相當堅固，具有防風功能，體積輕巧，方便攜帶外出。不過因為傘布材質與一般雨傘沒有分別，隔熱效果只屬普遍。
縮骨遮推介【第5位】SUN BARRIER 100 3段式折疊傘
防曬度：A
涼爽度：C
撥水性：A+
整體構造：A
便攜度：A
防UV率：91.6％
縮骨遮推介【第4位】Wpc. 遮光折疊傘
防曬度：A
涼爽度：B
撥水性：A+
整體構造：B
便攜度：B
防UV率：92.2％
縮骨遮推介【第3位】UVO 3段折疊傘
防曬度：A
涼爽度：A
撥水性：B
整體構造：A
便攜度：A
防UV率：92.1％
縮骨遮推介【第2位】macocca 晴雨兼用超撥水折疊傘
防曬度：A
涼爽度：B
撥水性：A+
整體構造：A
便攜度：A
防UV率：92.7％
縮骨遮推介【第1位】Global Work 晴雨兼用折疊傘
防曬度：A+
涼爽度：B
撥水性：A
整體構造：A
便攜度：A+
防UV率：93.0％
傘布採用雙重物料製作，有效阻隔紫外線；布料厚實，遮光度高。具有防風功能，可抵禦惡劣天氣及強風，傘骨則採用玻璃纖維製成，輕巧易收納。