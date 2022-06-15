消委會麵包｜28款方包評分！日本過江龍不敵嘉頓 這款鈉含量最高

【消委會麵包】多士和三文治向來都是港人的早餐「常客」，消委會最近測試市面上28款預先包裝白方包及麥方包樣本，結果顯示所有樣本均可安全食用，惟整體鈉含量相較4年前的消委會預先包裝方包測試為高，而且樣本的總脂肪含量可相差近10倍！想食得更健康，即睇消委會28款方包測試評分結果！

消委會麵包｜消委會測試28款方包評分！日本過江龍不敵嘉頓 這款鈉含量最高

消委會於2021年12月至2022年2月，從超級市場、麵包店、餅店等地方購入28款預先包裝白方包及麥方包樣本，包括14款白方包及14款麥方包，分別測試樣本的食用安全及營養素含量，以及審視包裝資料等條件後再作出評分。

方包樣本售價介乎$8.5至$39不等，相差可達7倍。其中，每片售價為$1的嘉頓方包最便宜，最貴的是嵜本高級Shokupan專門店，每片價錢為$26。

（消委會提供）

消委會表示，整體樣本的鈉含量相較4年前的消委會預先包裝方包測試為高，以鈉含量最高的simplylife原味T65方包計算（每100克含有567毫克），進食2片所攝取的鈉，已佔世衞建議一般成人每日攝取上限逾2成，如加上其他三文治配料如火腿、芝士等，鈉含量攝取量將會進一步增加。

總脂肪含量方面，是次測試中檢出的總脂肪含量由每100克1.1至11.9克，相差近10倍。其中，總脂肪含量最高的樣本是Don Don Donki方包，最低的樣本則是simplylife方包。5款樣本的總脂肪含量不超過3克，不屬「高脂」食物，包括Bread Pantry、simplylife、馬莎、Baker's Choice及嘉頓。

糖含量方面，嵜本高級Shokupan專門店和Don Don Donki的方包樣本含量較高，每100克檢出的糖含量分別為8.7克和9.7克。

消委會麵包｜消委會14款白方包評分（由低至高）

（消委會提供）

消委會方包【14】星美樂simplylife 原味T65方包

零售價：$5/片

總評分：2.5



消委會方包【13】Paper Stone Bakery 超軟方包（厚切）

零售價：$3.8/片

總評分：2.5



消委會方包【12】熱情價格Don Don Donki Ultra Fluffy Toast

零售價：$4.8/片

總評分：3.5



消委會方包【11】85°C 純白方包

零售價：$1.9/片

總評分：4



消委會方包【10】東客麵包DONQ Pain de Mie Bread

零售價：$4/片

總評分：4



消委會方包【9】嵜本高級Shokupan專門店 極生獨立單片裝

零售價：$26/片

總評分：4



消委會方包【8】奇華餅家 白方包

零售價：$2.1/片

總評分：4



消委會方包【7】Little Mermaid Hokkaido Milk Bread 1/4

零售價：$6/片

總評分：4.5



消委會方包【6】嘉頓 生命麵包 - 含蛋白質

零售價：$1/片

總評分：4.5



消委會方包【5】Panash Bakery Choujuku White Bread

零售價：$4/片

總評分：4.5



消委會方包【4】759麵包工房 澤西牛油方包

零售價：$1.6/片

總評分：4.5



消委會方包【3】泰昌餅家 至尊白方包

零售價：$1.6/片

總評分：4.5



消委會方包【2】東海堂 和熟·薄切方包

零售價：$2.6/片

總評分：4.5



消委會方包【1】Bread Pantry Rustic White Sourdough

零售價：$4.3/片

總評分：5



消委會麵包｜14款麥方包測試評分（由低至高）

消委會測試結果又顯示，不論是膳食纖維，以及鐵、銅、鋅和鎂等礦物質，麥方包的平均含量均較白方包高。14款麥方包樣本的平均膳食纖維含量為每100克4.5克，14款白方包樣本則為2.3克，相差近1倍。礦物質方面，每100克麥方包的平均鐵含量比白方包高122%。

（消委會提供）

消委會方包【14】太子餅店 麥方包

零售價：$1.9/片

總評分：2.5



消委會方包【13】麵包新語BreadTalk 日式全麥吐司

零售價：$3.4/片

總評分：2.5



消委會方包【12】Meadows 三文治麥方包

零售價：$1.4/片

總評分：4



消委會方包【11】嘉頓 切皮三文治麥方包

零售價：$1.5/片

總評分：4



消委會方包【10】Baker's Choice 全麥方包

零售價：$1.3/片

總評分：4



消委會方包【9】英王麵包 A-1 Bakery 去皮麥方包

零售價：$2.1/片

總評分：4



消委會方包【8】美心西餅 高級麥包

零售價：$1.9/片

總評分：4.5



消委會方包【7】crostini 全麥方包

零售價：$3.8/片

總評分：4.5



消委會方包【6】聖安娜餅屋 純麥方包

零售價：$1.9/片

總評分：4.5



消委會方包【5】大班麵包西餅 健康全麥包

零售價：$2/片

總評分：4.5



消委會方包【4】山崎麵包 切皮麥包

零售價：$2.2/片

總評分：4.5



消委會方包【3】馬莎 Medium Sliced Wholemeal Bread

零售價：$2/片

總評分：4.5



消委會方包【2】凱施餅店 麥方包

零售價（每100克）：$4/片

總評分：4.5



消委會方包【1】超羣 全麥方包

零售價：$2.3片

評分：4.5

